Onde assistir São Paulo x Botafogo ao vivo neste sábado

Neste sábado, São Paulo e Botafogo se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Morumbis, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o retorno do Tricolor à sua casa na competição, já que a equipe precisou mandar duas partidas longe do seu estádio (em Campinas e em Bragança Paulista) devido à realização dos shows do cantor The Weeknd.

-LEIA MAIS: Vídeo mostra momento em que atirador mata casal e sobrinho adolescente em Sarandi; veja

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O São Paulo atravessa um momento de forte instabilidade na atual temporada. Vindo de uma eliminação na Copa do Brasil e agora com um novo treinador, a equipe acumula uma sequência de sete jogos sem vitórias. Sob o comando de Dorival Júnior, o time tenta se reabilitar no Campeonato Brasileiro para não correr o risco de deixar o G-4, ocupando atualmente a quarta posição com 24 pontos.

Por outro lado, o Botafogo conseguiu se reerguer após a sua própria eliminação na Copa do Brasil e vem de duas ótimas exibições. No último domingo, o Alvinegro superou o Corinthians por 3 a 1, jogando em casa e contando com três gols de Arthur Cabral. Na quarta-feira seguinte, a equipe venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0, garantindo assim a sua classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir

TV Globo e Premiere.

Prováveis escalações