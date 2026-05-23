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Onde assistir São Paulo x Botafogo ao vivo neste sábado

Tricolor retorna ao Morumbis tentando manter o G-4 do Brasileirão contra um Alvinegro embalado

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 16:45:00 Editado em 23.05.2026, 15:34:50
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Onde assistir São Paulo x Botafogo ao vivo neste sábado
Autor O tricolor joga sob o comando do técnico Dorival Jr - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Neste sábado, São Paulo e Botafogo se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Morumbis, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o retorno do Tricolor à sua casa na competição, já que a equipe precisou mandar duas partidas longe do seu estádio (em Campinas e em Bragança Paulista) devido à realização dos shows do cantor The Weeknd.

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O São Paulo atravessa um momento de forte instabilidade na atual temporada. Vindo de uma eliminação na Copa do Brasil e agora com um novo treinador, a equipe acumula uma sequência de sete jogos sem vitórias. Sob o comando de Dorival Júnior, o time tenta se reabilitar no Campeonato Brasileiro para não correr o risco de deixar o G-4, ocupando atualmente a quarta posição com 24 pontos.

Por outro lado, o Botafogo conseguiu se reerguer após a sua própria eliminação na Copa do Brasil e vem de duas ótimas exibições. No último domingo, o Alvinegro superou o Corinthians por 3 a 1, jogando em casa e contando com três gols de Arthur Cabral. Na quarta-feira seguinte, a equipe venceu o Independiente Petrolero por 3 a 0, garantindo assim a sua classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir

  • TV Globo e Premiere.

Prováveis escalações

  • São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Luan (Pablo Maia) e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira. Técnico: Dorival Júnior.
  • Botafogo: Neto; Vitinho, Ferraresi, Justino e Marçal (Caio Roque); Huguinho, Edenilson e Montoro; Villalba, Kadir e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.
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Arthur Cabral BOTAFOGO Campeonato Brasileiro Copa Sul-Americana Dorival Júnior São Paulo
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