TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
FUTEBOL

Onde assistir São Paulo x Bahia pelo Brasileirão ao vivo neste domingo

Partida da 14ª rodada será em Bragança Paulista devido a shows no estádio do Morumbis

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 15:45:31 Editado em 03.05.2026, 12:01:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Onde assistir São Paulo x Bahia pelo Brasileirão ao vivo neste domingo
Autor O jogo é válido pela 14ª rodada do Brasileirão - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Neste domingo, São Paulo e Bahia entram em campo às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A alteração do local ocorreu porque o Morumbis não está disponível em virtude das apresentações do cantor The Weeknd. Pelo mesmo motivo, o Tricolor paulista já havia mandado o seu jogo contra o Mirassol na cidade de Campinas.

O São Paulo chega mais aliviado após bons resultados recentes: venceu o Mirassol por 1 a 0 no torneio nacional e empatou sem gols com o Millonarios, da Colômbia, assegurando, até o momento, a liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana. O cenário trouxe tranquilidade para o trabalho do técnico Roger Machado, mantendo o time na parte alta do Brasileirão com 23 pontos. A equipe terá força máxima após preservar peças no meio de semana, contando com os retornos de Rafael, Lucas Ramon, Wendell, Bobadilla, Danielzinho, Luciano, Calleri e Artur. A grande novidade é o retorno do atacante Lucas à lista de relacionados; recuperado de fraturas nas costelas sofridas em março, ele será opção no banco de reservas. Os desfalques são Marcos Antônio, Rafael Tolói e Pablo Maia, enquanto Wendell, Ferreira e Luciano chegam pendurados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Do outro lado, o Bahia amarga três jogos sem vencer, caracterizando seu maior jejum na temporada de 2026. A sequência negativa tirou o clube do G-5 e intensificou a pressão sobre o técnico Rogério Ceni, que já estava em baixa com os torcedores desde a eliminação precoce na Libertadores. A boa notícia é que o treinador, de volta ao comando após cumprir suspensão, teve a semana livre para focar nos treinamentos. Ceni deve promover as entradas de David Duarte e Everton Ribeiro nas vagas de Gabriel Xavier e Michel Araujo, que foram titulares no empate contra o Santos. Há também a chance de Gilberto iniciar a partida para que Acevedo ocupe o lugar de Caio Alexandre, montando um meio de campo mais marcador para o jogo como visitante. Ruan Pablo e Ronaldo estão fora, e a lista de pendurados conta com Ronaldo, Luciano Juba, Ramos Mingo, Rodrigo Nestor, Jean Lucas e Erick Pulga.

Onde assistir

TV Globo e Premiere.

Prováveis escalações-

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira (Cauly). Técnico: Roger Machado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bahia: Léo Vieira; Gilberto (Caio Alexandre), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bahia Brasileirão Esporte futebol ao vivo Onde assistir São Paulo x Bahia ao vivo Onde assistir São Paulo x Bahia pelo Brasileirão Onde assistir São Paulo x Bahia pelo Brasileirão ao vivo neste domingo São Paulo Transmissão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV