Onde assistir São Paulo x Bahia pelo Brasileirão ao vivo neste domingo

Neste domingo, São Paulo e Bahia entram em campo às 16h (de Brasília), em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A alteração do local ocorreu porque o Morumbis não está disponível em virtude das apresentações do cantor The Weeknd. Pelo mesmo motivo, o Tricolor paulista já havia mandado o seu jogo contra o Mirassol na cidade de Campinas.

O São Paulo chega mais aliviado após bons resultados recentes: venceu o Mirassol por 1 a 0 no torneio nacional e empatou sem gols com o Millonarios, da Colômbia, assegurando, até o momento, a liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana. O cenário trouxe tranquilidade para o trabalho do técnico Roger Machado, mantendo o time na parte alta do Brasileirão com 23 pontos. A equipe terá força máxima após preservar peças no meio de semana, contando com os retornos de Rafael, Lucas Ramon, Wendell, Bobadilla, Danielzinho, Luciano, Calleri e Artur. A grande novidade é o retorno do atacante Lucas à lista de relacionados; recuperado de fraturas nas costelas sofridas em março, ele será opção no banco de reservas. Os desfalques são Marcos Antônio, Rafael Tolói e Pablo Maia, enquanto Wendell, Ferreira e Luciano chegam pendurados.

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Do outro lado, o Bahia amarga três jogos sem vencer, caracterizando seu maior jejum na temporada de 2026. A sequência negativa tirou o clube do G-5 e intensificou a pressão sobre o técnico Rogério Ceni, que já estava em baixa com os torcedores desde a eliminação precoce na Libertadores. A boa notícia é que o treinador, de volta ao comando após cumprir suspensão, teve a semana livre para focar nos treinamentos. Ceni deve promover as entradas de David Duarte e Everton Ribeiro nas vagas de Gabriel Xavier e Michel Araujo, que foram titulares no empate contra o Santos. Há também a chance de Gilberto iniciar a partida para que Acevedo ocupe o lugar de Caio Alexandre, montando um meio de campo mais marcador para o jogo como visitante. Ruan Pablo e Ronaldo estão fora, e a lista de pendurados conta com Ronaldo, Luciano Juba, Ramos Mingo, Rodrigo Nestor, Jean Lucas e Erick Pulga.

Onde assistir

TV Globo e Premiere.

Prováveis escalações-

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira (Cauly). Técnico: Roger Machado.

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Bahia: Léo Vieira; Gilberto (Caio Alexandre), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.