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COPA SUL-AMERICANA

Onde assistir Santos x Universidad Central ao vivo nesta terça-feira (21)

Duelo de ida pelas oitavas de final ocorre na Venezuela, com a volta programada para a Vila Belmiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 21:00:05 Editado em 21.07.2026, 15:19:54
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Onde assistir Santos x Universidad Central ao vivo nesta terça-feira (21)
Autor Estádio Misael Delgado - Foto: Divulgação/Conmebol

Nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), Universidad Central e Santos medem forças no estádio Misael Delgado, localizado em Valencia, na Venezuela. O confronto abre a disputa do playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida decisiva do reencontro está agendada para a próxima semana, dia 28, na Vila Belmiro.

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A Universidad Central assegurou sua vaga na Sul-Americana após encerrar a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação do Grupo H. No âmbito nacional, o clube avançou até a segunda etapa do Apertura do Campeonato Venezuelano, terminando na última posição do Grupo A com uma campanha de seis pontos em seis duelos. A equipe não atua desde o dia 30 de maio, data em que sofreu uma derrota por 3 a 2 diante da Portuguesa.

Já o Santos garante presença nesta fase do torneio continental depois de obter o segundo lugar no Grupo D — chave disputada ao lado do líder Recoleta (PAR), além de San Lorenzo (ARG) e Deportivo Cuenca (EQU). Após o recesso decorrente da Copa do Mundo, o elenco santista retomou as atividades em 22 de junho e realizou seu retorno oficial na última quinta-feira, ocasião em que acabou superado pelo Botafogo por 2 a 1, em duelo adiantado da 19ª rodada do Brasileirão.

Onde assistir

SBT, ESPN e Disney+.

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Prováveis escalações

Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Williams Velásquez e Daniel Carrillo; Francisco Solé, Alexander González, Yeiber Murillo, Vicente Rodríguez e Samuel Sosa; Juan Camilo Zapata. Técnico: Daniel Sasso.

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, João Ananias (Luan Peres) e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Miguelito, Thaciano e Barreal. Técnico: Cuca.

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