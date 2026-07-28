Onde assistir Santos x Universidad Central ao vivo nesta terça-feira
Confronto decisivo vale vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana na Vila Belmiro
Santos e Universidad Central (VEN) se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O duelo é válido pelo jogo de volta do playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
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O Santos venceu a partida de ida por 4 a 1 e pode perder por até dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da competição nacional. O Peixe busca apagar a má impressão deixada no empate com a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro no último fim de semana, visando transformar o confronto com os venezuelanos no ponto de partida para embalar uma sequência vitoriosa na temporada.
Já a Universidad Central está com foco total na Copa Sul-Americana, visto que o Torneio Clausura do Campeonato Venezuelano ainda não começou. Após apostar no contra-ataque na primeira partida, a expectativa é de que a equipe venezuelana tome a iniciativa no duelo de volta para se manter viva no torneio, necessitando vencer por no mínimo três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.
Onde assistir
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Escalações prováveis
Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinicius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Arão, Bontempo, Rollheiser e Miguelito; Barreal e Rony. Técnico: Cuca.
Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Gonzalo Mottes, Edwin Peraza e Yohan Cumana; Francisco Solé, Alexander González, Alexander Granko, Williams Lugo e Edwin Mosquera; Juan Camilo Zapata. Técnico: Daniel Sasso.