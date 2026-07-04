Onde assistir Santos x União São João ao vivo neste sábado

Santos faz seu primeiro jogo após as férias enfrentando o União São João em um confronto amistoso

As equipes de Santos e União São João medem forças em uma partida amistosa programada para este sábado, a partir das 11h (horário de Brasília), tendo como palco a Mercado Livre Arena Pacaembu. O confronto marca o primeiro teste do elenco santista desde a reapresentação após o período de descanso dos atletas, que se encerrou no dia 22 de junho.

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A comissão técnica do clube paulista pretendia conduzir o período de intertemporada em Portugal, contudo, alterações na agenda nacional — motivadas pela antecipação de um compromisso válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro — obrigaram a agremiação a refazer os planos e continuar a preparação em território nacional.

O comandante Cuca projeta iniciar o duelo com a formação titular que vinha jogando antes da pausa no calendário, mas deve aproveitar o jogo para fazer testes e observar jovens atletas promovidos da base. O treinador não conta com o lateral Vinícius Lira, lesionado no joelho esquerdo, nem com Neymar, que defende o país na Copa do Mundo, enquanto Igor Vinícius, Gabriel Bontempo e Thaciano aprimoram a parte física e a tendência é que não sejam relacionados.

Já o União São João, tradicional clube de Araras (SP) conhecido por revelar o pentacampeão Roberto Carlos e por ser sensação no cenário esportivo durante a década de 1990, atualmente joga a Série A3 do campeonato estadual e foca seu calendário para a disputa da Copa Paulista neste segundo semestre. Integrante do Grupo 2 da competição, ao lado de Comercial, Noroeste e do XV de Piracicaba — adversário da rodada de abertura no dia 22 de julho, às 19h, no Estádio Hermínio Ometto —, a equipe faz seu quarto amistoso preparatório. Sob o comando de Thiago Oliveira, os testes servem para fortalecer o entrosamento e o setor de ataque do plantel, que terá o retorno do atacante Bruninho, recuperado de contusão e vindo de transição física, sem nenhum desfalque confirmado.

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Onde assistir

A transmissão do confronto será feita pela SantosTV.

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Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva e Rollheiser; Miguelito, Gabigol e Barreal. Técnico: Cuca.

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União São João: João Souto; Ronaldo, Felipe Torres (Eli Sabiá), Fernando Brito e Tallys; Ruan, Miguel (Rafael Costa) e Wagner; Léo Souza, Maykinho e Warlei (Bruninho). Técnico: Thiago Oliveira.