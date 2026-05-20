Onde assistir Santos x San Lorenzo pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (20)

Santos e San Lorenzo, da Argentina, medem forças nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio da Vila Belmiro. O embate decisivo é válido pela quinta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2026.

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O Santos chega para o duelo buscando se recuperar após uma derrota no último domingo para o Coritiba, pelo Brasileirão, revés que quebrou uma invencibilidade de sete partidas na temporada. O desempenho do time rendeu críticas do técnico Cuca, que cobra uma resposta imediata diante de sua torcida. Amargando a lanterna da chave, a equipe precisa conquistar os três pontos para continuar sonhando com a primeira posição do grupo. Para escalar o time, Cuca sofre com baixas de peso: Neymar (dores na panturrilha e convocado para a Copa), Luan Peres (concussão), Vinícius Lira, Gabriel Menino, João Schmidt e Thaciano (lesionados). A novidade positiva deve ser a volta do lateral Igor Vinícius, recuperado de febre. Lucas Veríssimo é o único pendurado.

O San Lorenzo desembarca no Brasil com foco total na competição continental após cair nas oitavas do Campeonato Argentino diante do River Plate. Como o próximo compromisso em torneios locais será apenas no dia 6 de junho, contra o Deportivo Riestra (Copa Argentina), o elenco treinou a última semana inteiramente focado na partida contra o Peixe. O comandante Gustavo Álvarez tem algumas dúvidas para fechar os onze iniciais: Matías Reali, expulso na eliminação nacional, pode ir para o banco, enquanto Juan Cruz Rattalino e Facundo Gulli brigam por uma vaga no meio. Gastón Hernández, Daniel Herrera e Ezequiel Cerutti estão fora, todos em recuperação de rupturas nos ligamentos do joelho. Os argentinos não têm atletas pendurados.

Onde assistir

A transmissão do jogo será feita pela ESPN e pelo streaming Disney+.

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Prováveis escalações

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal e Gabigol. Técnico: Cuca.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña e Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino (Facundo Gulli), Manuel Insaurralde, Nahuel Barrios e Mathias De Ritis; Alexis Cuello e Rodrigo Auzmendi. Técnico: Gustavo Álvarez.