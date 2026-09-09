Onde assistir Santos x Atlético-MG ao vivo nesta quarta-feira (09)
Duelo de ida das quartas de final da Sul-Americana será na Vila Belmiro
Santos e Atlético-MG medem forças nesta quarta-feira (09), a partir das 19h (horário de Brasília), no estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP). O embate é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2026.
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Fora da Copa do Brasil, o Santos ganhou fôlego no Brasileirão e abriu distância para a zona de rebaixamento após bater o Internacional como visitante, no domingo passado. Com a situação nacional mais aliviada, o clube volta suas atenções para a Sul-Americana, que representa a única oportunidade de título nesta temporada e a via de acesso para disputar a Conmebol Libertadores do ano que vem. O técnico Cuca, que deve manter a base da última partida, conta com a novidade de Rodinei entre os relacionados, mas não terá os lesionados Lucas Veríssimo, Neymar e Barreal, além do suspenso Rony. Luan Peres e Gustavo Henrique estão pendurados.
O Atlético-MG, por sua vez, conheceu sua primeira derrota recentemente, encerrando uma série invicta que ultrapassou a marca de 100 dias. Mesmo com o tropeço no Campeonato Brasileiro, a equipe tem ótimo retrospecto nos torneios eliminatórios, figurando na semifinal da Copa do Brasil e vindo de classificação sobre o RB Bragantino na própria Sul-Americana. A grande meta é assegurar o retorno à Libertadores após dois anos afastado do principal torneio do continente. O treinador Eduardo Domínguez conta com o retorno do trio Lyanco, Maycon e Igor Gomes como opções no banco, mas tem o desfalque de Cuello (suspenso) e dos lesionados Everson, Ruan Tressoldi, Léo Duarte, Tomás Pérez e Thiago Borbas. Bernard está pendurado.
Onde assistir
ESPN e Disney+.
Prováveis escalações
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Caballero (Rodinei) e Gabigol. Técnico: Cuca.
Atlético-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo e Lodi; Castaño, Alan Franco (Maycon), Fred, Bernard e Minda; Cassierra (Reinier). Técnico: Eduardo Domínguez.