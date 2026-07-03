Onde assistir River Plate x Flamengo ao vivo nesta sexta-feira

O Flamengo entra em campo contra o River Plate nesta sexta-feira (3), a partir das 15h30 (horário de Brasília), em um amistoso de intertemporada realizado em Portugal pelo Torneio do Algarve, que chega à sua 25ª edição. Enquanto a Copa do Mundo segue em andamento, os clubes do futebol brasileiro dão início ao retorno das suas atividades, e o duelo entre a equipe carioca e o time argentino coincide com o horário da partida entre Austrália e Egito pelo Mundial.

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O Rubro-Negro inicia uma série de três compromissos em solo europeu e terá desfalques importantes para este confronto, já que o treinador Leonardo Jardim não terá à disposição nove atletas convocados para as suas seleções na Copa do Mundo. Além dos jogadores que defendem o Brasil no torneio, os atletas estrangeiros Plata, Arrascaeta, Varela e De la Cruz também ficam de fora por estarem em período de descanso.

O confronto diante dos argentinos traz um reencontro marcante após a final da Libertadores de 2019 e abre a sequência do clube na Europa, que ainda jogará contra o Lausanne, da Suíça, no dia 8 de julho, às 16h30, e fechará a excursão contra o Benfica, no dia 11 de julho, às 15h30. Do outro lado, o River Plate surge como o primeiro oponente do time brasileiro nessa preparação antes da retomada oficial do calendário de competições.

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