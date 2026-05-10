Onde assistir Remo x Palmeiras ao vivo neste domingo pelo Brasileirão
Partida no Mangueirão é válida pela 15ª rodada da Série A e marca o reencontro dos clubes após 23 anos
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Neste domingo (10), Remo e Palmeiras entram em campo às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, localizado em Belém. O duelo entre as equipes é válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
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O time da casa amarga a zona de rebaixamento e abriu a rodada precisando de quatro pontos para escapar do Z-4. Apesar disso, o clima é de otimismo, já que a equipe vem de um triunfo como visitante diante do Botafogo, marcando sua primeira vitória fora de casa desde o retorno à elite nacional. A boa energia contagiou os torcedores, gerando a expectativa de quebra de recorde de público do clube nesta edição da Série A, justamente em um confronto que não era disputado há mais de duas décadas.
Já o Alviverde lidera a competição nacional com 33 pontos e chega após ficar no empate no clássico contra o Santos, disputado no Allianz Parque. A equipe paulista tem o melhor desempenho como visitante no torneio até o momento e mira a vitória para preservar a confortável vantagem de seis pontos em relação ao Flamengo, atual segundo colocado.
Onde assistir
- TV Globo e Premiere.
Prováveis escalações
- Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo; Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
- Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan e Arias; Sosa e Flaco López. Técnico: João Martins.