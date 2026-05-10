Onde assistir Remo x Palmeiras ao vivo neste domingo pelo Brasileirão

Neste domingo (10), Remo e Palmeiras entram em campo às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, localizado em Belém. O duelo entre as equipes é válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

-LEIA MAIS: Apucarana vence Mariópolis por 4 a 3 e engata 3ª vitória seguida na Série Prata

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O time da casa amarga a zona de rebaixamento e abriu a rodada precisando de quatro pontos para escapar do Z-4. Apesar disso, o clima é de otimismo, já que a equipe vem de um triunfo como visitante diante do Botafogo, marcando sua primeira vitória fora de casa desde o retorno à elite nacional. A boa energia contagiou os torcedores, gerando a expectativa de quebra de recorde de público do clube nesta edição da Série A, justamente em um confronto que não era disputado há mais de duas décadas.

Já o Alviverde lidera a competição nacional com 33 pontos e chega após ficar no empate no clássico contra o Santos, disputado no Allianz Parque. A equipe paulista tem o melhor desempenho como visitante no torneio até o momento e mira a vitória para preservar a confortável vantagem de seis pontos em relação ao Flamengo, atual segundo colocado.

Onde assistir

TV Globo e Premiere.

Prováveis escalações