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Onde assistir Remo x Palmeiras ao vivo neste domingo pelo Brasileirão

Partida no Mangueirão é válida pela 15ª rodada da Série A e marca o reencontro dos clubes após 23 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 15:45:00 Editado em 10.05.2026, 11:42:42
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Onde assistir Remo x Palmeiras ao vivo neste domingo pelo Brasileirão
Autor Palmeiras visita o Remo neste domingo - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Neste domingo (10), Remo e Palmeiras entram em campo às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, localizado em Belém. O duelo entre as equipes é válido pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

-LEIA MAIS: Apucarana vence Mariópolis por 4 a 3 e engata 3ª vitória seguida na Série Prata

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O time da casa amarga a zona de rebaixamento e abriu a rodada precisando de quatro pontos para escapar do Z-4. Apesar disso, o clima é de otimismo, já que a equipe vem de um triunfo como visitante diante do Botafogo, marcando sua primeira vitória fora de casa desde o retorno à elite nacional. A boa energia contagiou os torcedores, gerando a expectativa de quebra de recorde de público do clube nesta edição da Série A, justamente em um confronto que não era disputado há mais de duas décadas.

Já o Alviverde lidera a competição nacional com 33 pontos e chega após ficar no empate no clássico contra o Santos, disputado no Allianz Parque. A equipe paulista tem o melhor desempenho como visitante no torneio até o momento e mira a vitória para preservar a confortável vantagem de seis pontos em relação ao Flamengo, atual segundo colocado.

Onde assistir

  • TV Globo e Premiere.

Prováveis escalações

  • Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick e Zé Ricardo; Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.
  • Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan e Arias; Sosa e Flaco López. Técnico: João Martins.
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Brasileirão futebol ao vivo Palmeiras remo transmissão esportiva
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