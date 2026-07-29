Onde assistir Red Bull Bragantino x Sporting Cristal ao vivo nesta quarta-feira

Como o duelo de ida, disputado na cidade de Lima, terminou zerado, quem sair vitorioso neste 2º encontro garante a vaga para enfrentar o Atlético-MG

O Red Bull Bragantino mede forças com o Sporting Cristal nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta dos playoffs da CONMEBOL Sul-Americana. Como o duelo de ida, disputado na cidade de Lima, terminou zerado, quem sair vitorioso neste segundo encontro garante a vaga para enfrentar o Atlético-MG na fase de oitavas de final. Em caso de novo placar igualado, o classificado será definido na cobrança de penalidades máximas.

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A comissão técnica liderada por Vagner Mancini sabe da necessidade de apresentar uma evolução no gramado em comparação às atuações recentes após a pausa para a Copa do Mundo. O Massa Bruta acumula três empates seguidos em seus compromissos mais recentes. Com exceção da igualdade por 1 a 1 perante o Fluminense, a equipe de Bragança Paulista teve rendimento abaixo do esperado nos empates sem gols diante do próprio Sporting Cristal e também do Coritiba pelo Brasileirão, torneio no qual ocupa a quinta posição com 31 pontos — o elenco estaria no G-4 caso tivesse obtido melhores resultados nestas rodadas.

O Sporting Cristal desembarca em um momento conturbado e sob forte pressão após ser superado por 2 a 1 pelo Melgar no Campeonato Peruano. Uma das instituições mais tradicionais de seu país, a equipe encontra-se apenas na 12ª colocação da liga nacional. Além disso, o treinador Roberto Mosquera atravessa um clima tenso com a diretoria por conta de declarações públicas de descontentamento com o gramado do Estádio Nacional de Lima, embora pretenda manter a estrutura base do time titular para a decisão.

Onde assistir

Paramount+ (TV fechada).

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Prováveis escalações

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Sant'Anna, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Rodriguinho, Lucas Barbosa e Herrera; Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Santiago González e Yoshimar Yotún; Maxloren Castro e Hernán Barcos. Técnico: Roberto Mosquera.