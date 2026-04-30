Onde assistir Red Bull Bragantino x River Plate pela Sul-Americana ao vivo

Bragantino e River Plate entram em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O duelo histórico, que marca o primeiro encontro entre o Massa Bruta e a tradicional equipe argentina, é válido pela terceira rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana e representa um confronto direto por uma vaga na zona de classificação.

O Bragantino chega para a partida ocupando a terceira colocação da chave, com três pontos conquistados. Na rodada anterior do torneio continental, o time paulista superou o Blooming, mas vem de uma derrota por 1 a 0 para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ocorrida no último fim de semana. Para o jogo desta noite, o técnico Vagner Mancini não terá o volante reserva Nacho Sosa, expulso no último compromisso pela Sul-Americana, mas deve manter a base titular, com o provável retorno de Alix Vinícius no lugar de Pedro Henrique na defesa.

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Do outro lado, o River Plate lidera o Grupo H com quatro pontos e viaja ao interior de São Paulo com o objetivo de se firmar na primeira posição. Os argentinos vêm de uma vitória em casa sobre o Carabobo pela competição internacional e também superaram o Aldosivi pelo torneio nacional no fim de semana. O técnico Eduardo Coudet não deve promover grandes mudanças na escalação, tendo apenas uma dúvida no setor ofensivo entre manter Kendry Páez entre os titulares ou promover o retorno de Ian Subiabre.

Onde assistir

Paramount+.

Prováveis escalações-

Bragantino: Volpi; Andres Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Eduardo Sasha; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

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River Plate: Lucas Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero e Marcos Acuña; Aníbal Moreno e Giuliano Galoppo; Tomás Galván e Kendry Páez (Ian Subiabre); Maximiliano Salas e Facundo Colidio. Técnico: Eduardo Coudet.