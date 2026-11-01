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Onde assistir Palmeiras x Vasco ao vivo neste domingo (01)

Partida de ida das semifinais da Copa do Brasil abre disputa por vaga na final no Nubank Parque

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Onde assistir Palmeiras x Vasco ao vivo neste domingo (01)
Autor Palmeiras chega à semifinal da competição nacional pela décima vez em sua trajetória - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Vasco medem forças às 16h (horário de Brasília) deste domingo (01), no Nubank Parque, em São Paulo. O embate é válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O duelo de volta está programado para o próximo domingo, em São Januário, e o vencedor do confronto enfrentará Grêmio ou Atlético-MG na decisão, que acontecerá em jogo único no dia 6 de dezembro, em Brasília (DF).

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O Verdão chega à semifinal da competição nacional pela décima vez em sua trajetória, após deixar para trás Fortaleza e Santos. O time alviverde não disputava esta etapa do torneio há cinco temporadas, sendo a última aparição na edição de 2020 (finalizada em 2021 em decorrência da pandemia), ocasião em que levantou a taça.

Já o Cruzmaltino disputa sua 11ª semifinal histórica, sendo a terceira de forma consecutiva, após eliminar Paysandu, Fluminense e Vitória nas fases anteriores. O time carioca busca retornar à decisão, assim como no ano passado, quando acabou com o vice-campeonato diante do Corinthians. O objetivo do clube de São Januário é faturar o bicampeonato, repetindo a conquista inédita de 2011.

Onde assistir

TV Globo, ge tv, Premiere, sportv e Amazon Prime.

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Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Adson, Bruno Duarte e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

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