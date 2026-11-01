Onde assistir Palmeiras x Vasco ao vivo neste domingo (01)

Partida de ida das semifinais da Copa do Brasil abre disputa por vaga na final no Nubank Parque

Palmeiras e Vasco medem forças às 16h (horário de Brasília) deste domingo (01), no Nubank Parque, em São Paulo. O embate é válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O duelo de volta está programado para o próximo domingo, em São Januário, e o vencedor do confronto enfrentará Grêmio ou Atlético-MG na decisão, que acontecerá em jogo único no dia 6 de dezembro, em Brasília (DF).

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O Verdão chega à semifinal da competição nacional pela décima vez em sua trajetória, após deixar para trás Fortaleza e Santos. O time alviverde não disputava esta etapa do torneio há cinco temporadas, sendo a última aparição na edição de 2020 (finalizada em 2021 em decorrência da pandemia), ocasião em que levantou a taça.

Já o Cruzmaltino disputa sua 11ª semifinal histórica, sendo a terceira de forma consecutiva, após eliminar Paysandu, Fluminense e Vitória nas fases anteriores. O time carioca busca retornar à decisão, assim como no ano passado, quando acabou com o vice-campeonato diante do Corinthians. O objetivo do clube de São Januário é faturar o bicampeonato, repetindo a conquista inédita de 2011.

Onde assistir

TV Globo, ge tv, Premiere, sportv e Amazon Prime.

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Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Adson, Bruno Duarte e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.