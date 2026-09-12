Onde assistir Palmeiras x São Paulo ao vivo neste sábado
Duelo no Nubank Parque vale a ponta para o Verdão e embalo para o Tricolor.
Neste sábado, às 18h30 (horário de Brasília), Palmeiras e São Paulo medem forças no Nubank Parque, na capital paulista. O clássico é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece em um momento onde as duas equipes dividem o foco nacional com as decisões de competições continentais na semana seguinte.
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O Alviverde entra em campo focado em retomar o topo da tabela, perdido na última rodada para o Flamengo, que foi a 54 pontos. Com 53, o Verdão precisa vencer o Choque-Rei diante de sua torcida para reassumir a liderança pelo menos até o domingo, quando o rival carioca encara o Corinthians. O jogo acontece em meio às quartas da Libertadores: após bater a LDU em casa por 1 a 0, o time joga por um empate na quarta-feira, na altitude de Quito, para ir à semifinal. O auxiliar João Martins comandará a equipe, já que Abel Ferreira está suspenso pelo STJD por chutar um microfone. Barboza e Marlon Freitas também estão suspensos, mas Andreas Pereira volta a ser opção. Podem ocorrer mudanças pontuais, com a possibilidade de uso de três zagueiros (com Emiliano Martínez improvisado ou Bruno Fuchs) ou a volta do esquema com quatro defensores (com Felipe Anderson no time).
Já o Tricolor tenta prolongar seu bom momento no torneio de pontos corridos. Após passar dez rodadas sem triunfar, os comandados de Dorival Júnior vêm de duas vitórias seguidas (contra Bragantino e Atlético-MG), alcançando a 10ª posição na tabela. O time também quer reverter os números ruins em clássicos em 2026, somando apenas uma vitória em sete jogos contra rivais no ano (diante do Santos, no Paulistão). O confronto ocorre às vésperas de um duelo decisivo na Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, terça-feira, no Morumbis, onde precisarão virar a derrota por 1 a 0 sofrida na ida. Mesmo com a agenda cheia, Dorival não poupará titulares e deve manter o esquema 3-5-2, mas tem o desfalque de peso de Luciano, que marcou nas últimas duas vitórias e foi vetado por um edema muscular na coxa esquerda.
Onde assistir
Premiere.
Prováveis escalações
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Arthur); Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson (Emiliano Martínez); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: João Martins (auxiliar).
São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia (Danielzinho), Marcos Antônio e Wendell; Artur, Calleri e Ferreira (Gustavo Santana). Técnico: Dorival Júnior.