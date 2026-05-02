Onde assistir Palmeiras x Santos pelo Brasileirão ao vivo neste sábado

Neste sábado, a partir das 18h30 (horário de Brasília), Palmeiras e Santos medem forças no estádio alviverde. O clássico paulista é válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

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O Alviverde entra em campo para proteger a primeira posição na tabela. Com 32 pontos conquistados em 13 jogos, o clube possui uma margem de seis pontos sobre o vice-líder Flamengo (que tem uma partida a menos) e também em relação ao terceiro colocado, o Fluminense.

A equipe ostenta a maior invencibilidade atual da Série A, somando 12 confrontos sem derrotas. O time será comandado por João Martins, já que Abel Ferreira precisa cumprir mais dois jogos de suspensão pelo STJD.

Pelo lado santista, a situação é delicada, pois a equipe comandada por Cuca quebra a cabeça para encontrar o time ideal e necessita do triunfo para escapar da zona de rebaixamento da competição. A última vitória aconteceu no dia 11 de abril, diante do Atlético-MG.

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Para este duelo, o Peixe terá o importante desfalque de Neymar, poupado devido ao desgaste físico do camisa 10 e ao gramado sintético da arena rival. Sem ele, as principais esperanças de gols recaem sobre Gabigol e Rollheiser, que estão garantidos e em alta no time titular.

Onde assistir

A partida terá transmissão em todo o Brasil pelo canal Premiere.

Prováveis escalações