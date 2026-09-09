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LIBERTADORES

Onde assistir Palmeiras x LDU nesta quarta-feira (09)

Duelo de ida das quartas de final da Libertadores será disputado no Nubank Parque

Escrito por Da Redação
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Onde assistir Palmeiras x LDU nesta quarta-feira (09)
Autor O Palmeiras entra em campo pressionado devido às cobranças pela recente queda de rendimento - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (09), às 19h (horário de Brasília), no estádio Nubank Parque. O confronto é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores de 2026. A intenção da equipe mandante é tentar construir uma boa vantagem neste primeiro duelo para chegar ao jogo de volta, marcado para o dia 16, em Quito, com uma situação mais tranquila e favorável.

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O Palmeiras entra em campo pressionado devido às cobranças pela recente queda de rendimento. No último domingo, o time empatou com o Botafogo e acabou perdendo a ponta do Campeonato Brasileiro para o Flamengo, que superou o Remo. Apesar do tropeço nos pontos corridos, o Alviverde vem de uma classificação na Copa do Brasil contra o Santos, garantindo ao menos uma vaga na semifinal do torneio nacional.

Já a LDU encontra-se na quinta posição da Liga do Equador e vem de um triunfo por 3 a 1 diante do Técnico Universitário. Esse resultado não só garantiu o time no hexagonal da competição local, como também deu fim a um jejum de dois jogos sem vitória (um revés para o Guayaquil City e um empate com o Mushuc Runa). Na campanha da Libertadores, os equatorianos chegaram às quartas após eliminarem o Mirassol nas cobranças de pênalti, decorrentes de dois empates.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay (Barboza), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Arias e Mauricio; Felipe Anderson (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

LDU: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Ricardo Adé e José Carabalí; Fernando Cornejo, Jesús Pretell, Villamil (Lucas Rodríguez); Janner Corozo, Yerlin Quiñónez e Michael Estrada. Técnico: Gustavo Álvarez.

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