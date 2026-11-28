Onde assistir Palmeiras x Estudiantes ao vivo neste sábado (28)
Verdão busca o tetra e time argentino tenta o penta na decisão no Estádio Centenário, em Montevidéu
Palmeiras e Estudiantes decidem a Conmebol Libertadores de 2026 neste sábado (28), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O confronto define o campeão continental da temporada.
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Comandado por Abel Ferreira, o Palmeiras vai em busca do quarto título da Libertadores em sua história. Vice-campeão em 2025 após perder para o Flamengo por 1 a 0 na decisão, o Verdão deixou pelo caminho Fluminense, LDU-EQU e Cerro Porteño-PAR no mata-mata desta edição. Para o duelo, o técnico português deve contar quase com força máxima: Murilo e Piquerez se recuperaram de lesões na coxa e tendem a ficar novamente à disposição, enquanto Paulinho (trauma na panturrilha) e Jefté (suspenso preventivamente por doping) são desfalques.
Do outro lado, o Estudiantes tenta alcançar o pentacampeonato e conquistar seu primeiro troféu desde 2009, quando bateu o Cruzeiro na final. Na campanha até a decisão, o time argentino eliminou a Universidad Católica nas oitavas e superou dois rivais brasileiros na sequência: Corinthians nas quartas e Flamengo na semifinal. Sem Baltasar Rodríguez, suspenso após expulsão na semi, e Gabriel Neves, lesionado, o treinador Alexander "Cacique" Medina pode mudar a formação para uma linha de cinco defensores, com Benedetti na lateral esquerda, Eros Mancuso na direita e o trio Santiago Núñez, Leandro González Pírez e Marcos Rojo — liberado para o jogo — na zaga. Já Joaquín Correa, em reta final de recuperação de lesão, voltou a treinar com o grupo, mas não deve começar como titular, embora seja esperado ao longo do duelo; assim, Tiago Palacios pode ganhar vaga no ataque ao lado de Guido Carrillo, com Piovi, Alexis Castro e Joaquín Tobio Burgos no meio-campo.
Onde assistir
TV Globo, getv, ESPN e Disney+.
Prováveis escalações
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Evangelista (Andreas Pereira) e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque (Ramón Sosa ou Mauricio). Técnico: Abel Ferreira.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez e Gastón Benedetti (Cetré); Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios e Guido Carrillo. Técnico: Alexander "Cacique" Medina.