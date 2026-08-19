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Onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo nesta quarta-feira (19)

Líder do Brasileirão tenta a vaga fora de casa após igualdade no primeiro confronto das oitavas de final

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo nesta quarta-feira (19)
Autor Caso ocorra um novo empate, a vaga para as quartas de final será decidida nas cobranças de pênalti - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), o Cerro Porteño recebe o Palmeiras no estádio La Nueva Olla, em Assunção, na disputa de volta pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores de 2026. Como a primeira partida terminou empatada em 1 a 1, a equipe que vencer a partida avança na competição. Caso ocorra um novo empate, a vaga para as quartas de final será decidida nas cobranças de pênalti.

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Apesar de estar no topo do Brasileirão com 48 pontos, o Palmeiras passa por um período complicado no ano e chega após perder para o Fluminense por 3 a 2 no Maracanã. Por conta desse revés, a diferença que o time mantinha na liderança caiu de seis para três pontos.

O Cerro Porteño, do outro lado, reencontrou a vitória no Clausura (segundo turno do Campeonato Paraguaio) ao superar o Club Sportivo San Lorenzo no último domingo, atuando em seus domínios.

Onde assistir

Paramount+.

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Prováveis escalações

Cerro Porteño: Manuel Roffo; Ramírez, Velázquez, Merolla e Cañete; Domínguez, Morel, Piris da Motta e César Bobadilla; Iturbe e Vegetti. Técnico: Ariel Holan.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Emiliano Martínez), Allan e Piquerez; Arias, Mauricio (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

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