Esportes

FUTEBOL

Onde assistir Palmeiras e Vitória pelo duelo decisivo na Série A do Brasileirão

Os times enfrentam nesta quarta-feira (04), às 21h30

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.02.2026, 21:05:17 Editado em 04.02.2026, 15:13:42
Onde assistir Palmeiras e Vitória pelo duelo decisivo na Série A do Brasileirão
Autor O confronto é válido pela segunda rodada da Série A - Foto: Secom Barueri

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30, no gramado da Arena Crefisa Barueri, em São Paulo. O confronto é válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.

O time alviverde chega para o duelo após um empate em 2 a 2 contra o Atlético-MG na rodada de abertura. Recentemente, a equipe de Abel Ferreira sofreu um revés diante do Botafogo-SP pelo Paulistão, mas ainda sustenta um bom desempenho no estadual com 12 pontos somados em seis partidas.

📰 LEIA MAIS: Ex-jogador da base do Cruzeiro morre aos 22 anos

Já o Rubro-Negro baiano entra em campo motivado pelo triunfo sobre o Remo na primeira rodada nacional e pela vitória recente contra o Barcelona de Ilhéus, onde utilizou reservas no campeonato baiano. Agora, o clube tenta manter o embalo em uma sequência difícil que inclui Flamengo, Botafogo e o clássico contra o Bahia.

Onde assistir

TV Globo (para RS, RJ, AC, AM, AP, ES, MA, Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Montes Claros, Juiz de Fora, MT, Santarém, Petrolina, RN, RO, RR, SC e DF) e Premiere.

Escalações prováveis

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Vitória: Gabriel, Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho [Erick], Aitor e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

