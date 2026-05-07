SUL-AMERICANA

Onde assistir O'Higgins x São Paulo ao vivo nesta quinta-feira

Jogo no Chile é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 18:50:17 Editado em 07.05.2026, 17:18:37
Autor Estádio El Teniente, no Chile - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O'Higgins e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio El Teniente, na cidade de Rancagua, no Chile. O compromisso é válido pela quarta rodada do Grupo C da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O O'Higgins chega embalado por um bom momento na temporada, acumulando três vitórias e um empate nas suas últimas quatro partidas. O último revés dos chilenos foi justamente contra o Tricolor paulista, no primeiro turno. Ocupando a quarta posição no Campeonato Chileno, a equipe comandada pelo técnico Lucas Bovaglio tem priorizado o torneio continental com força máxima, chegando a poupar titulares como Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo na recente rodada da Copa do Chile. Uma vitória diante de sua torcida garante a ponta da chave ao time, que não tem suspensos, mas não poderá contar com os lesionados Alan Robledo e Esteban Calderón.

Do outro lado, o São Paulo ostenta uma sequência de quatro jogos sem perder, embora venha de dois empates consecutivos. O clube paulista lidera o grupo com sete pontos e, caso supere o adversário (atual vice-líder com seis), dará um passo fundamental para assegurar a vaga na próxima fase. Para o embate, o técnico Roger Machado lida com o recorde de sete desfalques por lesão no ano: Rafael Tolói, Alan Franco, Maik, Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio e Lucas. Além deles, Bobadilla foi preservado da viagem. Com isso, a expectativa é que o comandante escale uma formação quase toda reserva, mantendo as principais peças no banco para serem utilizadas apenas se necessário.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

Prováveis escalações-

O'Higgins: Carabalí; Faúndez, Garrido, Brizuela e Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva e Bryan Rabello; González, Sarrafiore e Arnaldo Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.

São Paulo: Rafael; Igor Felisberto, Osório, Doria e Enzo Diaz; Luan, Danielzinho e Cauly; Tapia, André Silva e Ferreira (Lucca). Técnico: Roger Machado.

