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Onde assistir Mirassol x Vitória pelo Brasileirão ao vivo neste domingo

Em confronto para se afastar do Z-4, os times medem forças pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Onde assistir Mirassol x Vitória pelo Brasileirão ao vivo neste domingo
Autor O jogo acontece no estádio Maião, em Mirassol - Foto: Reprodução/ Instagram Mirassol

Mirassol e Vitória medem forças neste domingo, às 16h, no Estádio Maião, no interior paulista. O confronto é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como retrospecto complementar, vale lembrar que no primeiro turno da competição nacional, a equipe baiana levou a melhor e superou o time paulista jogando no Barradão.

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O Mirassol conseguiu um respiro importante na briga contra a degola ao derrotar o Coritiba no último fim de semana, quebrando uma incômoda marca de nove partidas sem triunfos. Atualmente na 16ª posição com 28 pontos, o Leão busca engatar uma sequência de bons resultados. Se conquistar os três pontos jogando em casa, o clube poderá mudar a chave e até começar a sonhar com uma vaga para a Copa Sul-Americana.

Já o Vitória também pôs fim a um momento turbulento. A equipe vinha de quatro revezes consecutivos na temporada, mas conseguiu bater o Grêmio na rodada anterior do Brasileirão. Esse triunfo deu mais tranquilidade na missão de evitar o rebaixamento, contudo, os comandados de Jair Ventura ainda buscam provar que a crise ficou no passado. A meta principal agora é conquistar o primeiro resultado positivo como visitante nesta edição da Série A.

Onde assistir

Premiere.

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Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Igor Formiga, Gabriel Knesowitch, Willian Machado e Reinaldo; Wallisson, Chico Kim (Japa) e Eduardo; Gustavo Silva, Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Zé Vitor e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê. Técnico: Jair Ventura.

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Brasileirão Campeonato Brasileiro Futebol Mirassol transmissão ao vivo Vitória
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