COPA DO BRASIL

Onde assistir Mirassol x Bragantino pela Copa do Brasil ao vivo nesta quarta-feira

Equipes disputam vaga nas oitavas da Copa do Brasil no Maião; veja detalhes

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 20:15:20 Editado em 13.05.2026, 17:02:57
Onde assistir Mirassol x Bragantino pela Copa do Brasil ao vivo nesta quarta-feira
Autor Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Mirassol e Bragantino medem forças nesta quarta-feira, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, o popular Maião, no interior de São Paulo. O confronto é válido pelo duelo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como a partida de ida, realizada em Bragança Paulista, terminou em igualdade por 1 a 1, um novo empate força a decisão da vaga para as cobranças de pênaltis. Quem sair vitorioso no tempo regulamentar avança direto para as oitavas de final.

O Mirassol entra em campo defendendo uma série invicta de quatro confrontos, acumulando três triunfos e um empate — este último por 1 a 1, jogando em casa contra a Chapecoense, na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro. Estreando diretamente nesta quinta fase do torneio mata-mata, o Leão almeja alcançar as oitavas de final de forma inédita em sua história. A partida também marca a busca pela quebra de um tabu pessoal para o técnico Rafael Guanaes, que nas cinco vezes em que enfrentou o Massa Bruta em sua carreira, nunca saiu vencedor.

Por outro lado, o Bragantino tenta se reabilitar após sofrer um revés fora de casa para o Santos no Brasileirão. O comandante Vagner Mancini admitiu que a performance da equipe ficou aquém do ideal diante do Peixe e projeta uma apresentação superior neste confronto. Se garantir a classificação, a equipe de Bragança colocará fim a um longo incômodo: desde o início da gestão pela atual empresa de energéticos, em 2019, o Massa Bruta jamais conseguiu eliminar uma equipe da primeira divisão do futebol nacional em duelos eliminatórios.

Onde assistir

Amazon Prime.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Lucas Oliveira, Rodrigues e Victor Luís; Neto Moura, Aldo Filho (Denilson) e Eduardo; Alesson, Carlos Eduardo e Everton Galdino (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes.

Bragantino: Cleiton (Volpi); Andres Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques (Pedro Henrique) e Juninho Capixaba; Gabriel, Sosa e Herrera; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

bragantino Copa do Brasil futebol ao vivo Mirassol Transmissão
