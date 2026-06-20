Onde assistir Londrina x Athletic ao vivo neste sábado (20)

Londrina e Athletic medem forças neste sábado (20), a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, localizado em Londrina. O jogo dá continuidade à rodada que teve início com um confronto isolado na quinta-feira (18), trazendo a campo duas equipes em situações completamente opostas dentro do torneio.

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Na 17ª posição com 11 pontos conquistados, o time do Paraná vem motivado por um resultado positivo contra o Avaí na última partida. O Tubarão quebrou o jejum em seus domínios e garantiu a primeira vitória em casa nesta Série B, ficando a apenas dois pontos do Botafogo-SP (o primeiro time fora da zona da degola), o que permite sonhar em sair do Z-4 dependendo de outros resultados.

Por outro lado, a equipe de Minas Gerais soma 19 pontos e ocupa o 11º lugar, mantendo o objetivo de encostar nos líderes que brigam pelo acesso. O Athletic ostenta uma marca de cinco confrontos seguidos sem derrotas, embora venha de dois empates consecutivos — o mais recente diante do Goiás — e tente reencontrar o caminho das vitórias.

Onde assistir

ESPN e Disney+ (plano premium).

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Escalações

Londrina: Kozlinski; Kauê Leonardo, Gabriel Lacerda, Yago Lincoln e Heron; André Luiz, Lucas Marques e João Tavares; Vitinho Mota, Iago Teles e Bruno Santos. Técnico: Rogério Micale.

Athletic: Luan Polli; Felipe Vieira, João Miguel e Belezi; Diogo Batista, Gian Cabezas, Ian Luccas, Kauan Ridrigues e Zeca; Dixon Vieira e Max. Técnico: Alex.