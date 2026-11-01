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SÉRIE B

Onde assistir Londrina x América-MG ao vivo neste domingo (01)

Já rebaixadas, equipes se enfrentam no VGD apenas para cumprir tabela pela 36ª rodada da Série B

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Onde assistir Londrina x América-MG ao vivo neste domingo (01)
Autor Confronto é válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro - Foto: Tarobá News

Londrina e América-MG entram em campo às 16h (horário de Brasília), neste domingo (01), no estádio VGD. O confronto é válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o descenso de ambos já selado matematicamente, os clubes entram no gramado jogando somente para cumprir a tabela da competição nesta reta final.

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O Tubarão teve sua queda confirmada na jornada anterior após ser derrotado pelo CRB, minando qualquer chance matemática de permanência na divisão. Ocupando a 18ª colocação com 32 pontos, a equipe paranaense triunfou em apenas uma das últimas sete partidas. O foco administrativo já está na próxima temporada, com a contratação do técnico Higo Magalhães para 2027 e as projeções feitas por Guilherme Bellintani, dono da SAF do clube. Para o duelo atual, o técnico Hugo Chacon não terá o suspenso Heron, mas conta com o retorno de William Pottker no ataque.

O Coelho, por sua vez, alcançou um feito inédito recentemente ao engatar duas vitórias consecutivas pela primeira vez nesta edição da Série B. Com o rebaixamento decretado desde a 32ª rodada, a equipe mineira soma 23 pontos e amarga a penúltima posição na tabela do torneio. Para a partida, o comandante Moacir Júnior ganha o retorno de Jorge Jiménez, que cumpriu suspensão, mas tem o zagueiro Luca Sosa como dúvida devido a dores na panturrilha.

Onde assistir

ESPN e Disney+.

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Prováveis escalações

Londrina: Luan Ribeiro; Kauê Leonardo, Caio, Wallace e Artur (Kevyn); Tárik (Lucas Marques), Guilherme Portuga e Geovane Meurer; Hebert, Igor Bahia e Vitinho (William Pottker). Técnico: Hugo Chacon.

América-MG: Bruno Brígido; Rafa Barcelos, Ricardo Silva, Emerson e Ostchega; Felipe Amaral, Barreto, Segovinha e Guilherme Parede; Willian Bigode e Paulo Victor. Técnico: Moacir Júnior.

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