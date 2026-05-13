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COPA DO BRASIL

Onde assistir Juventude x São Paulo pela Copa do Brasil ao vivo nesta quarta-feira

Equipes decidem vaga nas oitavas da competição nesta quarta; veja os detalhes do duelo

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 18:45:20 Editado em 13.05.2026, 16:37:48
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Onde assistir Juventude x São Paulo pela Copa do Brasil ao vivo nesta quarta-feira
Autor Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto / São Paulo FC

Juventude e São Paulo medem forças nesta quarta-feira (13), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O confronto é válido pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil e definirá quem avança para as oitavas de final. Como o Tricolor paulista venceu a partida de ida no Morumbis pelo placar de 1 a 0, tem a vantagem de jogar pelo empate. Para seguir direto na competição dentro do tempo regulamentar, a equipe gaúcha precisará triunfar por no mínimo dois gols de saldo, ou vencer por um tento de diferença para levar a decisão da vaga aos pênaltis.

O Juventude atravessa uma fase positiva na atual temporada, ostentando uma sequência invicta de cinco partidas na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Embora o técnico Mauricio Barbieri enfrente desfalques no time titular, especialmente nas laterais, o comandante aposta na força de jogar diante de sua torcida e confia que o elenco possui totais condições de se classificar no torneio.

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O São Paulo, por sua vez, pisa no gramado sob forte pressão. Após sofrer uma derrota no clássico estadual diante do Corinthians, o elenco treinado por Roger Machado amargou sua quarta partida consecutiva sem vitórias na temporada. Uma possível eliminação do torneio de mata-mata no Rio Grande do Sul pode tornar o cenário bastante delicado para o futuro do treinador no comando da equipe.

Onde assistir

sportv e Premiere.

Prováveis escalações

Juventude: Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro (Messias) e Marcos Paulo; Nathan Santos, Luan Martins, Lucas Mineiro, Raí Silva e Wadson; MP (Manu Castro) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

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São Paulo: Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Cauly e Calleri. Técnico: Roger Machado.

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