Onde assistir Juventude x Atlético-MG ao vivo nesta terça-feira (04)

Equipes se enfrentam pelo duelo de volta das oitavas de final buscando uma vaga na próxima etapa do torneio

Juventude e Atlético-MG medem forças nesta terça-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, na disputa que vale classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Após a igualdade em 0 a 0 no primeiro confronto realizado na Arena MRV, uma nova vitória garante a passagem da equipe para a fase seguinte e a cota financeira de R$ 4 milhões, ao passo que outro empate força o desempate nas cobranças de pênaltis.

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O Juventude alcançou o objetivo de manter a disputa aberta para o jogo de volta em seu estádio, local onde foi derrotado em apenas duas oportunidades nesta temporada. O comandante Maurício Barbieri ressaltou o empenho tático e o desempenho do grupo, que permaneceu sem ter sua meta vazada em metade das partidas disputadas no ano.

O Atlético-MG não agradou seus adeptos na primeira partida realizada em seus domínios, apresentando falhas nas escolhas das jogadas e pouca efetividade no ataque, o que aumenta a cobrança para a viagem até Caxias do Sul. A vaga garante a recompensa financeira e a chance de manter o objetivo de vaga na Libertadores de 2027, sendo que o Alvinegro contabiliza seis triunfos atuando fora de casa em 21 jogos no ano.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro (Messias) e Marcos Paulo; Aderlan (Nathan), Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; MP, Alisson Safira e Fábio Lima. Técnico: Maurício Barbieri.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Pérez, Bernard e Victor Hugo; Cuello (Alan Minda) e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.