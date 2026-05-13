Onde assistir Jacuipense x Palmeiras pela Copa do Brasil ao vivo nesta quarta-feira

Jacuipense e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Café, localizado em Londrina (PR). O confronto é válido pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como o time paulista construiu um placar elástico de 3 a 0 no primeiro embate, pode ser derrotado por até dois gols de diferença e, ainda assim, avança de fase. Para o clube baiano, é necessário triunfar por exatos três tentos de margem para levar a decisão da vaga aos pênaltis, ou vencer por um saldo superior para se classificar direto no tempo regulamentar.

Atualmente, o Jacuipense encontra-se de fora da zona de classificação do seu respectivo grupo na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Apesar da situação, a equipe chega mais animada após superar o CSE no compromisso do último domingo. No retrospecto geral desta atual temporada, o time baiano acumula 25 partidas disputadas, registrando um balanço de seis triunfos, nove empates e dez reveses.

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Do outro lado, o Palmeiras vive um excelente momento e defende uma série invicta que já dura 15 partidas no ano. O Verdão vem de um empate diante do Remo, atuando longe de seus domínios, pelo Brasileirão. Em virtude desse resultado, a vantagem alviverde na liderança do campeonato nacional diminuiu de seis para quatro pontos de distância em relação ao Flamengo, que ainda possui um jogo a menos na tabela.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, Jhones, Railon, Weverton e Vicente (Ruan Nascimento); Gabriel Pereira, Thiago e Thiaguinho; William e Pedro Henrique. Técnico: Rodrigo Ribeiro.

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Palmeiras: Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Arias; Sosa e Mauricio. Técnico: Abel Ferreira.