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Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo nesta quinta-feira (27)

Confronto de ida das quartas da Copa do Brasil movimenta o futebol gaúcho nesta quinta-feira

Escrito por Da Redação
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Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo nesta quinta-feira (27)
Autor Os times se enfrentam no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) - Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Nesta quinta-feira (27), às 20h (horário de Brasília), Internacional e Grêmio entram em campo no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), iniciando a disputa em jogos de ida e volta por um lugar nas semifinais da Copa do Brasil. Este clássico de número 453 será o quinto encontro entre ambos no ano de 2026: a primeira fase do Gauchão teve vitória do Inter, o Grêmio deu o troco no duelo de ida da final do Estadual, enquanto a volta da decisão e a partida do primeiro turno do Brasileirão terminaram empatadas.

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Na trajetória até aqui, as duas equipes estrearam no torneio a partir da quinta fase. O Colorado superou o Athletic com dois triunfos e, na etapa seguinte, eliminou o Corinthians ao vencer em seus domínios e perder em São Paulo, avançando pelo placar agregado de 3 a 2.

Já o Tricolor passou pelo Confiança-SE com duas vitórias e superou o Mirassol nas oitavas de final após empatar como visitante e ganhar na sua casa. Atualmente, os rivais vivem períodos conturbados na temporada e enxergam a Copa do Brasil como oportunidade de recuperação. No Campeonato Brasileiro, somam 25 pontos — um acima do Mirassol, que abre a zona da degola —, ocupando a 15ª posição (Grêmio) e a 16ª (Inter). O Colorado chega após empatar no Beira-Rio contra o Atlético-MG, enquanto o Tricolor foi derrotado pelo Bragantino em Bragança Paulista.

Onde assistir

Prime Video.

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Prováveis escalações:

Internacional: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra e Matheus Bahia; Alan Patrick, Bernabei e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Villasanti, Noriega (Danilo Barbosa) e Krovinovic; Tetê, Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu. Técnico: Luis Castro.

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