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BRASILEIRÃO

Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo nesta quarta-feira (29)

Duelo válido pela 21ª rodada do Brasileirão acontece no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 19:10:09 Editado em 28.07.2026, 14:46:27
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Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo nesta quarta-feira (29)
Autor O jogo será realizado no Estádio Beira-Rio - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Estádio Beira-Rio, na cidade de Porto Alegre (RS).

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Na última rodada, o Rubro-negro empatou em 1 a 1 com o São Paulo no Maracanã, mas se beneficiou da derrota do Palmeiras para o Atlético-MG, reduzindo a distância para a liderança para seis pontos. O time carioca possui 38 pontos, um jogo a menos que o líder e passa a depender apenas dos seus próprios resultados para ser campeão. Além disso, a comissão técnica de Leonardo Jardim terá o retorno do meia Carrascal, após três jogos de suspensão pelo STJD, a provável entrada de Arrascaeta no time titular e o retorno do zagueiro Léo Ortiz aos relacionados, enquanto Luiz Araújo (joelho esquerdo), Lucas Paquetá (coxa esquerda) e Plata (tendinite) seguem no departamento médico.

Por outro lado, o Internacional atravessa um momento delicado, acumulando quatro reveses consecutivos e ocupando a 16ª posição com 21 pontos, logo acima da zona de rebaixamento. A situação gera grande apreensão no Colorado, que ainda terá uma sequência difícil pela frente, encarando o Palmeiras em São Paulo após o duelo contra o Fla. Para o confronto, o zagueiro Victor Gabriel retorna após cumprir suspensão, mas o goleiro Rochet é dúvida por lombalgia e os atletas Benjamin, Thiago Maia e João Victor continuam lesionados.

Onde assistir

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Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Emerson Royal (Varela), Vitão (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Arrascaeta (Lorran), Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim.

Internacional: Anthoni (Sergio Rochet); Félix Torres, Mercado e Maripán; Vitinho, Bruno Gomes, Villagra, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

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