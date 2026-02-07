Onde assistir Grêmio x Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho neste sábado (07)

Grêmio e Novo Hamburgo medem forças neste sábado (07), a partir das 18h30, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho 2026. O confronto ocorre na Arena e tem caráter decisivo: quem ganhar garante a vaga nas semifinais, enquanto uma igualdade no placar leva a decisão para as cobranças de pênaltis.

LEIA MAIS: Desabastecimento de água provoca reclamações em Novo Itacolomi

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Tricolor chega para o embate motivado após bater o Botafogo por 5 a 3 no Brasileirão, quebrando um jejum de três partidas sem vitórias contra rivais como Inter, Fluminense e Juventude. Sob o comando de Luís Castro, o time gremista finalizou a primeira etapa do Gauchão somando 10 pontos, o que lhe garantiu a terceira posição na tabela geral.



Por outro lado, o Novo Hamburgo assegurou sua presença no mata-mata apenas na rodada decisiva, contando com um triunfo sobre o Guarany e o tropeço do Monsoon contra o São Luiz. O "Noia" vive um momento especial, já que retorna à fase eliminatória da competição estadual após um intervalo de seis anos.

Onde assistir

Premiere.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp



Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista; Noriega, Dodi (Tiaguinho), Tetê (Enamorado), Willian (Edenilson) e Amuzu; André Henrique. Técnico: Luís Castro.

Novo Hamburgo: Omar, Muriel (Mantuan), Romércio, João Marcus e Josué; Amaral, Carlos Maia e Ávila; Marcos Vinicius (Rone), Parede e Allison. Técnico: Rogério Zimmermann.