Onde assistir Grêmio x Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho neste sábado (07)
Partida única das quartas de final define quem avança para a próxima fase do estadual
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Grêmio e Novo Hamburgo medem forças neste sábado (07), a partir das 18h30, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho 2026. O confronto ocorre na Arena e tem caráter decisivo: quem ganhar garante a vaga nas semifinais, enquanto uma igualdade no placar leva a decisão para as cobranças de pênaltis.
LEIA MAIS: Desabastecimento de água provoca reclamações em Novo Itacolomi
O Tricolor chega para o embate motivado após bater o Botafogo por 5 a 3 no Brasileirão, quebrando um jejum de três partidas sem vitórias contra rivais como Inter, Fluminense e Juventude. Sob o comando de Luís Castro, o time gremista finalizou a primeira etapa do Gauchão somando 10 pontos, o que lhe garantiu a terceira posição na tabela geral.
Por outro lado, o Novo Hamburgo assegurou sua presença no mata-mata apenas na rodada decisiva, contando com um triunfo sobre o Guarany e o tropeço do Monsoon contra o São Luiz. O "Noia" vive um momento especial, já que retorna à fase eliminatória da competição estadual após um intervalo de seis anos.
Onde assistir
Premiere.
Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp
Prováveis escalações
Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista; Noriega, Dodi (Tiaguinho), Tetê (Enamorado), Willian (Edenilson) e Amuzu; André Henrique. Técnico: Luís Castro.
Novo Hamburgo: Omar, Muriel (Mantuan), Romércio, João Marcus e Josué; Amaral, Carlos Maia e Ávila; Marcos Vinicius (Rone), Parede e Allison. Técnico: Rogério Zimmermann.