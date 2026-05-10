Onde assistir Grêmio x Flamengo ao vivo neste domingo pela 15ª rodada

Grêmio e Flamengo entram em campo neste domingo (10), às 19h30, na Arena, em Porto Alegre. O confronto é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 e coloca frente a frente equipes em situações distintas na tabela de classificação.

O Grêmio, comandado por Luís Castro, chega embalado após vencer o Deportivo Riestra pela Copa Sul-Americana. O Tricolor sustenta uma invencibilidade de cinco partidas, considerando também o Brasileirão e a Copa do Brasil, e ocupa o 14º lugar com 17 pontos. Um fator importante é o desempenho como mandante: a equipe não sabe o que é perder em sua Arena há mais de 100 dias.

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Já o Flamengo, sob a batuta de Leonardo Jardim, teve sua logística alterada após o cancelamento do jogo contra o Independiente Medellín pela Libertadores, viajando direto da Colômbia para a capital gaúcha. No cenário nacional, o Rubro-negro vem de um empate sofrido contra o Vasco, resultado que impediu a aproximação com o líder Palmeiras, mantendo uma distância de seis pontos no início desta rodada.

Onde assistir

Premiere.

Prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena (Wagner Leonardo) e Viery; Pavon, Leo Pérez, Noriega e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

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Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Plata, Pedro e Lino. Técnico: Leonardo Jardim.