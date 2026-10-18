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Onde assistir Grêmio x Cruzeiro ao vivo neste domingo (18)

Duelo da 31ª rodada do Brasileirão movimenta as equipes na Arena gaúcha na tarde deste domingo

Escrito por Da Redação
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Onde assistir Grêmio x Cruzeiro ao vivo neste domingo (18)
Autor Foto: Pixabay

Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (18), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O confronto é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente equipes com objetivos completamente opostos na reta final da competição.

O Grêmio vive um momento delicado e acumula um jejum de seis partidas sem vitória, somando três empates e três derrotas no período. Sob o comando de Renato Portaluppi, que ainda busca seu primeiro triunfo desde que retornou ao clube no mês passado, o Tricolor Gaúcho ocupa a 18ª posição na tabela, com 31 pontos, e precisa desesperadamente do resultado positivo para tentar deixar a zona de rebaixamento nesta rodada.

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O Cruzeiro passa por um período de oscilação no campeonato. A Raposa vinha de um triunfo sobre o São Paulo por 2 a 0 logo após a Data Fifa, mas sofreu uma dura derrota para o Bragantino por 4 a 2 na rodada seguinte. O time mineiro está na 6ª colocação, com 48 pontos, apenas três atrás do Fluminense, e busca a reabilitação fora de casa para continuar firme na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Onde assistir

Globo (RBS TV e Globo Minas), ge tv e Premiere.

Escalações

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Danilo Barbosa, Villasanti e Krovinovic (Noriega/Dodi); Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Portaluppi.

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Cruzeiro: Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno (João Marcelo), Jonathan Jesus e Rojas; Gerson, Lucas Romero e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

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Campeonato Brasileiro cruzeiro Futebol Grêmio Libertadores rebaixamento
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