Onde assistir Grêmio x Cruzeiro ao vivo neste domingo (18)
Duelo da 31ª rodada do Brasileirão movimenta as equipes na Arena gaúcha na tarde deste domingo
Grêmio e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (18), às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O confronto é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 e coloca frente a frente equipes com objetivos completamente opostos na reta final da competição.
O Grêmio vive um momento delicado e acumula um jejum de seis partidas sem vitória, somando três empates e três derrotas no período. Sob o comando de Renato Portaluppi, que ainda busca seu primeiro triunfo desde que retornou ao clube no mês passado, o Tricolor Gaúcho ocupa a 18ª posição na tabela, com 31 pontos, e precisa desesperadamente do resultado positivo para tentar deixar a zona de rebaixamento nesta rodada.
O Cruzeiro passa por um período de oscilação no campeonato. A Raposa vinha de um triunfo sobre o São Paulo por 2 a 0 logo após a Data Fifa, mas sofreu uma dura derrota para o Bragantino por 4 a 2 na rodada seguinte. O time mineiro está na 6ª colocação, com 48 pontos, apenas três atrás do Fluminense, e busca a reabilitação fora de casa para continuar firme na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
Onde assistir
Globo (RBS TV e Globo Minas), ge tv e Premiere.
Escalações
Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Danilo Barbosa, Villasanti e Krovinovic (Noriega/Dodi); Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Renato Portaluppi.
Cruzeiro: Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno (João Marcelo), Jonathan Jesus e Rojas; Gerson, Lucas Romero e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.