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SÉRIE B

Onde assistir Goiás x Londrina ao vivo nesta segunda-feira (10)

Confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Onde assistir Goiás x Londrina ao vivo nesta segunda-feira (10)
Autor Goiás e Londrina medem forças na noite desta segunda-feira - Foto: Reprodução/Instagram @londrinaec

Goiás e Londrina medem forças na noite desta segunda-feira (10), às 19h30, no estádio da Serrinha, em Goiânia. A partida integra a programação da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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O Esmeraldino tenta se reabilitar diante de sua torcida após ser derrotado por 1 a 0 pelo América-MG, que ocupava a lanterna da competição até então. O resultado negativo fora de casa interrompeu a invencibilidade do time sob o comando do treinador Mozart. O Goiás começou a rodada na 10ª posição, somando 29 pontos, e busca a vitória para colar novamente na parte de cima da tabela.

Já o Tubarão vive um jejum de quatro partidas sem triunfar. No compromisso anterior, a equipe paranaense sofreu uma goleada por 4 a 1 contra o Novorizontino jogando em seus domínios. A vitória mais recente do Londrina ocorreu no dia 4 de julho, no VGD, quando superou o CRB pelo placar de 5 a 0. Ocupando a 17ª colocação, o clube figura dentro da zona de rebaixamento.

Onde assistir

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Prováveis escalações:

Goiás: Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes (Luiz Felipe) e Nicolas; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos, Cadu e Kadu Sousa. Técnico: Mozart.

Londrina: Kozlinski; Nino Paraíba, Yago Lincoln, Wallace e Heron; Tárik, Lucas Marques e João Vitor; Vitinho, William Pottker e Gilberto. Técnico: Rogério Micale.

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