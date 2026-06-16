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Onde assistir França x Senegal ao vivo nesta terça pela Copa 2026

O confronto ocorre no Estádio MetLife, localizado em Nova Jersey, nos Estados Unidos

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 14:59:19 Editado em 16.06.2026, 16:39:01
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Onde assistir França x Senegal ao vivo nesta terça pela Copa 2026
Autor Partida inicia às 16h, horário de Brasília - Foto: Reprodução/Instagram @k.mbappe

França e Senegal dão o pontapé inicial em suas trajetórias na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), a partir das 16h (horário de Brasília). O confronto ocorre no Estádio MetLife, localizado em Nova Jersey, nos Estados Unidos, sendo válido pelo Grupo I, que conta também com Iraque e Noruega.

📰 LEIA MAIS: Agenda da Copa: três partidas movimentam a rodada desta terça-feira (16)

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Vice-campeã no Mundial de 2022, a seleção da França começa este torneio marcando o adeus do comandante Didier Deschamps, que sairá do posto logo após o fim da Copa. Vencedor do troféu em 2018, o treinador busca guiar o país rumo ao tricampeonato, sustentando a condição de favorita da equipe capitaneada por Kylian Mbappé e que abre as portas para novos talentos, a exemplo de Michael Olise.

Por outro lado, Senegal tenta se espelhar em sua histórica primeira aparição em Copas, no ano de 2002, ocasião em que alcançou a fase de quartas de final, registrando sua melhor marca histórica. O momento atual carrega uma coincidência com aquela trajetória: a partida de estreia daquela vez também ocorreu diante dos franceses, oportunidade em que os senegaleses derrotaram os então defensores do título por 1 a 0.

Onde assistir

TV Globo, sportv, ge tv, SBT, NSports e CazéTV.

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Prováveis escalações

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Doué, Dembélé, Olise e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Doiuf; Camara, Diarra e Gueye; Sarr, Jackson e Mané. Técnico: Pape Thiaw.

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