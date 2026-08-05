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COPA DO BRASIL

Onde assistir Fortaleza x Palmeiras ao vivo nesta quarta-feira

Confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil decide a vaga no torneio nacional

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.08.2026, 21:10:08 Editado em 04.08.2026, 14:30:57
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Onde assistir Fortaleza x Palmeiras ao vivo nesta quarta-feira
Autor Partida inicia às 21h30 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Fortaleza e Palmeiras medem forças nesta quarta-feira (5), a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). O duelo é válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2026.

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Após triunfar por 3 a 0 no primeiro encontro, o Palmeiras tem a vantagem de poder sofrer uma derrota por até dois gols de diferença para assegurar a presença na próxima fase. Se o Fortaleza igualar a soma dos placares, a definição do classificado ocorrerá através das cobranças de pênaltis.

O Fortaleza precisa reverter a vantagem do adversário em campo neutro, enquanto o Alviverde lida com ausências confirmadas: Paulinho (lesão no adutor da coxa direita) e Gustavo Gómez (problema na coxa direita) continuam no departamento médico, somando-se aos desfalques de Bruno Fuchs, Jefté e Khellven, que realizou exames após relatar dores na coxa direita.

Onde assistir

TV Globo, SporTV, Premiere e Prime Video.

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Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Maílton, Neris, Lucas Gazal e Maurício Mucuri; Ronald, Lucas Sasha, Rodriguinho e Vitinho; Luiz Fernando e Miritello. Técnico: Paulo Autuori.

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio, Jhon Arias e Flaco López (Ramón Sosa). Técnico: Abel Ferreira.

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