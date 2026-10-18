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BRASILEIRÃO

Onde assistir Fluminense x Santos ao vivo neste domingo

Fluminense e Santos se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão neste domingo (18), às 16h, no Maracanã

Escrito por Da Redação
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Onde assistir Fluminense x Santos ao vivo neste domingo
Autor Foto: Pixabay

Fluminense e Santos medem forças pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (18), às 16h, no Maracanã. O Tricolor chega focado na partida de volta da semifinal da Libertadores, vindo de derrota em casa no jogo de ida por 2 a 1 na última quarta-feira. No Brasileirão, a equipe carioca foi superada pelo Flamengo no clássico e busca reagir para se firmar no G-4, sendo que sua última vitória aconteceu no dia 8 de outubro, em goleada sobre o Coritiba após a Data Fifa.

Por sua vez, o Santos busca retomar a sequência de recuperação no Brasileirão, que foi paralisada com o tropeço diante do Atlético-MG na jornada anterior. A equipe paulista necessita do triunfo fora de casa para tentar se aproximar do G-5 e manter as chances de garantir uma vaga na Conmebol Libertadores.

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Onde assistir

TV Globo, getv e Premiere.

Prováveis escalações-

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Nonato, Hércules e Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo. Técnico: Marcão.

Santos: Diógenes, Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha, Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.

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Campeonato Brasileiro fluminense Futebol G-4 Libertadores Santos
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