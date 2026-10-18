Onde assistir Fluminense x Santos ao vivo neste domingo
Fluminense e Santos se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão neste domingo (18), às 16h, no Maracanã
Fluminense e Santos medem forças pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (18), às 16h, no Maracanã. O Tricolor chega focado na partida de volta da semifinal da Libertadores, vindo de derrota em casa no jogo de ida por 2 a 1 na última quarta-feira. No Brasileirão, a equipe carioca foi superada pelo Flamengo no clássico e busca reagir para se firmar no G-4, sendo que sua última vitória aconteceu no dia 8 de outubro, em goleada sobre o Coritiba após a Data Fifa.
Por sua vez, o Santos busca retomar a sequência de recuperação no Brasileirão, que foi paralisada com o tropeço diante do Atlético-MG na jornada anterior. A equipe paulista necessita do triunfo fora de casa para tentar se aproximar do G-5 e manter as chances de garantir uma vaga na Conmebol Libertadores.
Onde assistir
TV Globo, getv e Premiere.
Prováveis escalações-
Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Igor Rabello e Renê; Nonato, Hércules e Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo. Técnico: Marcão.
Santos: Diógenes, Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha, Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca.