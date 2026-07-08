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Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo nesta quarta-feira

Confronto amistoso marca a primeira partida de Hulk vestindo a camisa do time tricolor

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 20:00:01 Editado em 08.07.2026, 13:52:08
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Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo nesta quarta-feira
Autor Foto: Divulgação/Instagram @fluminensefc

Fluminense e Nova Iguaçu duelam em um jogo amistoso nesta quarta-feira (08), a partir das 20h30, no Estádio do Maracanã. O confronto faz parte do período de intertemporada da equipe das Laranjeiras e gera grande expectativa pela provável primeira atuação de Hulk pelo clube.

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O Fluminense utiliza o confronto como parte de sua preparação nesta intertemporada, vindo de uma vitória por 5 a 0 sobre o São Cristóvão em amistoso sem público no CT Carlos Castilho, e tendo ainda um compromisso agendado contra o Bahia no dia 12, também no Maracanã. Para este duelo, o técnico Luis Zubeldía mandará a campo o elenco principal, mas deve mesclar titulares e reservas para dar ritmo aos atletas, tendo Hulk como grande atração, enquanto Thiago Silva deve ser poupado e Canobbio é desfalque por estar de férias após a Copa do Mundo.

Pelo lado do Nova Iguaçu, comandado pelo técnico Felipe Conceição, a partida é encarada como um teste de alto nível e uma preparação direta para a disputa da Copa Rio, que se inicia na próxima semana. O clube da Baixada Fluminense pretende atuar com total seriedade para avaliar seus jogadores diante de um oponente qualificado, mesmo se tratando de um evento festivo.

Onde assistir

A transmissão ao vivo será feita pela ge tv, sportv (com opção de sinal em 4K para assinantes) e Premiere, disponíveis para acesso no youtube, no ge.globo e no globoplay.

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Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Jemmes, Freytes e Guilherme Arana (Renê); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Hulk, Savarino e John Kennedy (Serna). Técnico: Luis Zubeldía.

Nova Iguaçu: Willis Mota; Augusto Guse, Davi, Zavoli, Polaco, Rian Pereira; Iago, João Paulo, Lucas Cruz; Xandinho, Léo Muchacho. Técnico: Felipe Conceição.

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