Fluminense e Mirassol entram em campo neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. O duelo é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense assegurou sua participação na Libertadores de 2027 ao derrotar o São Paulo na última quinta-feira, no Morumbis. Sob a direção do técnico Marcão, o time carioca vem de uma série de três vitórias seguidas na competição e está a um passo de garantir a vaga direta para a fase de grupos. Um triunfo neste fim de semana encaminhará de vez esta última meta da temporada.

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Por outro lado, o Mirassol vai para o confronto após ficar no empate com o Atlético-MG jogando em casa. O clube paulista sofreu apenas um revés nos últimos cinco jogos, porém continua na dura batalha contra o descenso. O Leão encontra-se na 15ª colocação com 41 pontos, estando três pontos à frente do Z-4 e a dois da zona de classificação para a Sul-Americana. A equipe foca em alcançar a marca de 44 pontos para se livrar definitivamente do risco de queda.

Onde assistir: Premiere, Cazé TV e Record

