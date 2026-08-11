Onde assistir Fluminense x Ind. Rivadavia ao vivo nesta terça-feira (11)
Confira os detalhes da transmissão, desfalques e as prováveis formações para o confronto
Fluminense e Independiente Rivadavia duelam nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, na partida de ida válida pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores 2026. Os clubes já se enfrentaram na fase de grupos da atual edição e agora disputam uma vaga direta na próxima etapa do torneio continental.
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A equipe carioca entra em campo sob cobranças e em busca de maior consistência. Sem vencer com apresentações convincentes recentemente, o Tricolor tem desfalques relevantes, como o atacante John Kennedy. A aposta do time do técnico Luis Zubeldía para conquistar um bom resultado em casa é o fator torcida e a liderança de atletas como Lucho Acosta e Hulk. Ficam de fora por lesão John Kennedy, Matheus Reis, Millán e Freytes, enquanto Guga e Lucho Acosta estão pendurados.
O Independiente Rivadavia vive grande fase e se consolidou como uma das surpresas do futebol argentino na temporada. Quarto colocado de sua chave no Torneio Clausura, o clube sob o comando de Alfredo Berti já venceu o Fluminense no próprio Maracanã no início da competição. O plano da equipe se baseia em uma defesa sólida e na eficiência da dupla ofensiva composta por Álex Arce e Sebastián Villa para tentar levar o confronto aberto para a Argentina. O único desfalque confirmado é Florentín, que cumpre suspensão.
Onde assistir
ESPN e Disney+
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Escalações
Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva (Igor Rabello) e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Soteldo (Savarino) e Hulk. Técnico: Luis Zubeldía.
Ind. Rivadavia: Bolcato; Osella, Leonard Costa, Studer e Elordi; Bottari, Ríos, Fernández e Atencio; Sartori e Arce. Técnico: Alfredo Berti.