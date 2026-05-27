Onde assistir Fluminense x Deportivo La Guaira ao vivo nesta quarta-feira

Fluminense e Deportivo La Guaira entram no gramado do Maracanã na noite desta quarta-feira, às 21h30 (pelo horário de Brasília). O confronto é válido pela sexta e última rodada do Grupo C da Conmebol Libertadores.

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O Tricolor carioca vive uma situação dramática no principal torneio do continente. Para conseguir avançar de fase, a equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía é obrigada a derrotar o adversário venezuelano e, além disso, precisa secar o Bolívar, torcendo para que a agremiação não vença o Independiente Rivadavia no duelo que ocorre de forma simultânea.

O Deportivo La Guaira, por sua vez, pisa no gramado possuindo chances bastante remotas de classificação para a próxima etapa. Contudo, mesmo que a vaga na Libertadores não se concretize, conquistar um triunfo no Maracanã representaria um feito histórico para o clube dirigido por Héctor Pablo Bidoglio, podendo render ao menos a ida para a Copa Sul-Americana. Para milagrosamente continuar vivo na atual competição, os venezuelanos necessitam bater o Fluminense e contar com uma vitória do Independiente Rivadavia.

Onde assistir

TV Globo e ESPN.

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Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio (Soteldo), Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía. Desfalques: Ignácio e Matheus Reis. Pendurados: Lucho Acosta e Guga.

Deportivo La Guaira: Varela, Casimiro, Gianoli, Osio e Gutiérrez; Faya, Correa, Sulbaran e Castellanos; Arace e Londoño. Técnico: Héctor Pablo Bidoglio. Desfalques: ninguém. Pendurado: Guillermo Ortíz.