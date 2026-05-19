Onde assistir Fluminense x Bolívar pela Libertadores ao vivo nesta terça-feira

Nesta terça-feira (19), Fluminense e Bolívar se encaram às 19h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. O confronto é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores e é fundamental para a definição dos classificados do Grupo C para a próxima fase do torneio continental.

O Fluminense entra em campo pressionado para reverter o seu cenário na competição, já que ainda não venceu nesta edição e amarga a lanterna do grupo com apenas dois pontos. Para não depender de tropeços dos adversários, o Tricolor precisa vencer os dois jogos restantes, incluindo a necessidade de bater os bolivianos com uma diferença de três gols. Apesar da situação delicada no campeonato, a equipe carioca chega animada por duas vitórias seguidas na temporada.

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O Bolívar, por sua vez, vive uma realidade bem mais confortável e ocupa a vice-liderança da chave com cinco pontos conquistados. Na rodada anterior, o time somou mais um ponto ao arrancar um empate com o La Guaira já nos acréscimos. O grande obstáculo para os bolivianos nesta terça será atuar longe da sua tradicional altitude, fator que ajudou a equipe a superar o próprio Fluminense por 2 a 0 no primeiro encontro.

Onde assistir

A transmissão ao vivo da partida será feita pelo canal ESPN.

Prováveis escalações-

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).

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Bolívar: Carlos Lampe; Luis Fernando Paz, Xavier Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Saavedra, Robson Matheus, Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Patricio Rodríguez e Dorny Romero. Técnico: Vladimir Soria.