Onde assistir Flamengo x Vasco pelo Brasileirão ao vivo neste domingo
Clássico carioca válido pela 14ª rodada do torneio nacional será disputado no Maracanã
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Neste domingo, Flamengo e Vasco medem forças às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, em embate válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico é uma das principais atrações do final de semana na competição.
Ocupando a vice-liderança, o Flamengo tenta tirar proveito do empate do Palmeiras contra o Santos, ocorrido no sábado, para diminuir a distância de sete pontos em relação à ponta da tabela. A equipe rubro-negra chega de um empate por 1 a 1 com o Estudiantes, na Argentina, pela Libertadores, resultado que freou uma sequência de vitórias, mas a equipe chega embalada para o clássico defendendo uma série invicta de oito jogos.
Por outro lado, o Vasco vive bom momento recente, com três vitórias em seus últimos quatro compromissos, superando uma dura maratona de jogos por Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. Na 13ª colocação com 16 pontos somados em 13 partidas, o Cruzmaltino entra em campo para tentar acabar com um jejum incômodo: não vence o arquirrival na Série A desde 2015 e não triunfa sobre o Flamengo em nenhuma competição desde o ano de 2023.
Onde assistir
TV Globo, Premiere, ge tv e Globoplay.
Prováveis escalações-
Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Luiz Araújo (De la Cruz); Plata, Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, Andres Gomez e Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho.