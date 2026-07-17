Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
AMISTOSO

Onde assistir Flamengo x Olimpia ao vivo nesta sexta-feira (17)

Partida em Brasília encerra o período de amistosos de intertemporada de ambas as equipes antes do retorno das competições oficiais

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 19:35:18 Editado em 17.07.2026, 17:17:43
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Onde assistir Flamengo x Olimpia ao vivo nesta sexta-feira (17)
Autor A partida será transmitida ao vivo pela FlamengoTV - Foto: Reprodução/Instagram @flamengo

Flamengo e Olimpia, do Paraguai, duelam em um amistoso nesta sexta-feira (17), a partir das 20h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Este confronto marca o encerramento da intertemporada de quatro partidas para os dois clubes.

📰 LEIA MAIS: Dezenove anos após "banho", Messi reencontra Yamal em final histórica

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Rubro-Negro faz sua última partida de preparação após uma excursão pelo Algarve, em Portugal, onde acumulou um empate em 2 a 2 com o River Plate, uma vitória por 2 a 0 contra o Lausanne e um triunfo por 2 a 1 diante do Benfica.

Por sua vez, o Olimpia, atual líder do Campeonato Paraguaio, também fecha sua série de quatro amistosos, tendo realizado os três anteriores em seu país natal, com vitórias sobre o Sportivo San Lorenzo por 2 a 1 e o Sportivo Luqueño por 3 a 0, além de um empate em 1 a 1 com o Recoleta FC.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pela FlamengoTV.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Royal (Varela), João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Lino; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Olimpia: Oliveira; Cáceres, Bentaberry, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Franco, Alfaro, Richard Sánchez e Delmás; Benítez e Braian Romero. Técnico: Pablo "Vitamina" Sánchez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
amistoso Flamengo flamengo hoje Futebol Olimpia onde assistir onde assistir ao vivo onde assistir ao vivo flamengo onde assistir ao vivo flamengo x olimpia transmissão ao vivo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV