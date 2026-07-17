Onde assistir Flamengo x Olimpia ao vivo nesta sexta-feira (17)

Partida em Brasília encerra o período de amistosos de intertemporada de ambas as equipes antes do retorno das competições oficiais

Flamengo e Olimpia, do Paraguai, duelam em um amistoso nesta sexta-feira (17), a partir das 20h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Este confronto marca o encerramento da intertemporada de quatro partidas para os dois clubes.

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O Rubro-Negro faz sua última partida de preparação após uma excursão pelo Algarve, em Portugal, onde acumulou um empate em 2 a 2 com o River Plate, uma vitória por 2 a 0 contra o Lausanne e um triunfo por 2 a 1 diante do Benfica.

Por sua vez, o Olimpia, atual líder do Campeonato Paraguaio, também fecha sua série de quatro amistosos, tendo realizado os três anteriores em seu país natal, com vitórias sobre o Sportivo San Lorenzo por 2 a 1 e o Sportivo Luqueño por 3 a 0, além de um empate em 1 a 1 com o Recoleta FC.

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pela FlamengoTV.

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Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Royal (Varela), João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Lino; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Olimpia: Oliveira; Cáceres, Bentaberry, Mateo Gamarra e Alan Rodríguez; Franco, Alfaro, Richard Sánchez e Delmás; Benítez e Braian Romero. Técnico: Pablo "Vitamina" Sánchez.