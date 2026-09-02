Onde assistir Flamengo x Mirassol ao vivo nesta quarta-feira (02)

Flamengo e Mirassol medem forças nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, em partida atrasada válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado do jogo terá impacto direto em ambos os lados da tabela: uma vitória rubro-negra reduz para apenas um ponto a distância para o líder Palmeiras, enquanto o Mirassol busca se afastar da zona de rebaixamento e abrir três pontos de vantagem sobre o Vasco, primeiro clube do Z-4.

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O Flamengo entra em campo motivado após aplicar um 3 a 0 no clássico diante do Botafogo. O retrospecto recente da equipe de Leonardo Jardim — dona do melhor ataque do torneio — inclui também uma goleada de 5 a 1 sobre o próprio Mirassol no Maião e um tropeço de virada para o Cruzeiro fora de casa. Para este duelo, o treinador volta a contar com Bruno Henrique, liberado após suspensão, e pode dar oportunidade a Carrascal na ponta direita. Por outro lado, Plata segue em retorno da Rússia, Alex Sandro e Vitão continuam no departamento médico, e os recém-chegados Anthony Valencia e Joaquín Freitas não tiveram regularização a tempo. Os pendurados são Pulgar, Everton Cebolinha, Lucas Paquetá, Luiz Araújo, Samuel Lino e Vitão.

O Mirassol acumula um jejum de quatro partidas sem vitórias no Brasileirão — sequência que chega a oito jogos sem vencer se somadas a Copa do Brasil e a Libertadores. Apesar da fase, os empates com Santos e Palmeiras nas últimas rodadas garantiram o time na 16ª posição, com 25 pontos, fora da zona da degola. Para o duelo no Maracanã, o técnico Rafael Guanaes não terá Neto Moura, suspenso pelo terceiro amarelo. A tendência é que Japa assuma a vaga e que o meio-campo ganhe a presença de Gustavo Cazonatti, sacando Gustavo Mosquito da equipe titular, mantendo a base da última partida. Além de Neto Moura, Negueba, Aldo Filho e Edson Carioca estão fora por lesão. Ficam pendurados Lucas Oliveira, André Luís, Victor Luís, Alesson, Reinaldo, Gabriel Knesowitsch e Igor Formiga.

Onde assistir

Premiere.

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Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa, Gustavo Cazonatti, Denilson e Eduardo; Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.