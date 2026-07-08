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AMISTOSO

Onde assistir Flamengo x Lausanne-Sport ao vivo nesta quarta-feira

Amistoso internacional faz parte da preparação das duas equipes em solo europeu durante o período de intertemporada

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 15:15:01 Editado em 08.07.2026, 13:39:00
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Onde assistir Flamengo x Lausanne-Sport ao vivo nesta quarta-feira
Autor O confronto histórico acontece no Estádio do Algarve, localizado em Portugal - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Lausanne-Sport, da Suíça, duelam em um amistoso inédito nesta quarta-feira (08), a partir das 16h30 (horário de Brasília). O confronto histórico acontece no Estádio do Algarve, localizado em Portugal, servindo como teste para ambos os clubes que realizam suas preparações em território português.

📰 LEIA MAIS: Sem jogos da Copa, amistosos movimentam o futebol nesta quarta (08)

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O Rubro-Negro carioca iniciou seus trabalhos no Ninho do Urubu em 19 de julho e embarcou para Portugal no dia 28. Em seu primeiro compromisso na intertemporada, o clube brasileiro empatou em 2 a 2 contra o River Plate, apresentando algumas falhas no setor defensivo. Antes dessa pausa no calendário, o Flamengo acumulava um retrospecto recente de três triunfos (diante de Coritiba, Cusco e Estudiantes), um empate (com o Athletico) e duas derrotas (para Palmeiras e Vitória), restando ainda um amistoso marcado contra o Benfica para o dia 11. O regulamento do torneio amistoso permite substituições sem limites, desde que feitas em até três interrupções.

Por outro lado, o Lausanne-Sport chega para o confronto após encerrar a liga nacional da Suíça (Swiss Super League) da temporada 2025/2026 na nona posição, com 39 pontos somados. O time suíço teve um desempenho notável na Conference League, fechando a fase inicial em nono lugar geral com 11 pontos e ficando a apenas um gol da vaga direta nas oitavas de final, sendo posteriormente desclassificado nos playoffs pelo Sigma Olomouc, da República Tcheca. Para o novo ciclo, a equipe apresenta como principal novidade o comandante esloveno Luka Elsner, contratado em junho para substituir o técnico alemão Peter Zeidler, demitido em abril antes do fechamento do campeonato que foi concluído pelos interinos Markus Neumayr e Migjen Basha.

Onde assistir

ge tv, sportv, Premiere, Band, youtube, ge.globo e globoplay.

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Prováveis escalações

Flamengo: Andrew; Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Saúl e Luiz Araújo (Lorran); Wallace Yan, Cebolinha e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim.

Lausanne-Sport: Kario Letica, Brandon Soppy, Karim Sow, Ngonzo e Morgan Poaty; Mollet, Jamie Roche e Oliver Custodio; Alban Ajdini, Lekweiry e Omar Janneh. Técnico: Luka Elsner.

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