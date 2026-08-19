Onde assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo nesta quarta pela Libertadores
Confronto no Maracanã vale vaga nas quartas de final após igualdade na partida de ida
Flamengo e Cruzeiro medem forças nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em embate válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores. O primeiro encontro entre as equipes, disputado no Mineirão, terminou com placar igualado em 1 a 1, o que significa que um novo empate conduzirá a definição da vaga para as cobranças de pênaltis.
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O Flamengo atravessa uma fase positiva após ter passado por um período conturbado no retorno da Copa do Mundo. A equipe emplacou dois triunfos com bons desempenhos no Campeonato Brasileiro — entre eles, uma goleada por 5 a 1 diante do Mirassol no fim de semana —, aproximando-se do líder Palmeiras e mantendo o foco em seguir adiante no outro objetivo do ano.
O Cruzeiro também vem motivado pelos bons resultados no Brasileiro, após superar o Corinthians fora de casa por 2 a 1, sustentando uma sequência de seis partidas sem derrotas no ano por diferentes torneios. O time busca dar sequência à sua principal meta na temporada e manter vivo o sonho da conquista continental, feito que não alcança desde 1997.
Onde assistir
TV Globo, ge tv e Paramount+.
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Prováveis escalações
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.
Cruzeiro: Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.