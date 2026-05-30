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Onde assistir Flamengo x Coritiba ao vivo pelo Brasileirão neste sábado

No Maracanã, clubes fazem confronto direto pela parte de cima da tabela na 18ª rodada do torneio

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 15:26:49 Editado em 30.05.2026, 11:40:03
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Onde assistir Flamengo x Coritiba ao vivo pelo Brasileirão neste sábado
Autor Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo e Coritiba medem forças neste sábado, a partir das 16h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e abre esta fase da competição simultaneamente ao duelo entre Athletico-PR e Mirassol. O embate reúne dois times que disputam as primeiras posições na tabela de classificação.

O Rubro-Negro, atual vice-líder, tenta encostar novamente no líder Palmeiras e busca dar uma resposta após perder para os paulistas por 3 a 0, em casa, na jornada anterior. A distância é de sete pontos, mas os cariocas possuem um jogo a menos no torneio. O clima foi aliviado no meio da semana com a vitória e a garantia da melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. Para hoje, o técnico Leonardo Jardim lida com 10 desfalques entre suspensos, lesionados e convocados (Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Carrascal, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Plata e Jorginho). Com isso, o banco será recheado por garotos da base e o goleiro Rossi deve retornar à titularidade. A diretoria tentou adiar a partida para as datas das oitavas da Copa do Brasil (já que o rival também está eliminado), mas a CBF negou. Os atletas pendurados são Bruno Henrique, Lucas Paquetá, Samuel Lino, Everton Cebolinha e De la Cruz.

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O Coxa, por sua vez, almeja entrar na zona de classificação para a Libertadores. Fazendo uma ótima campanha no seu retorno à Série A, a equipe paranaense ocupa o sexto lugar e sonha em alcançar o G-5 antes da paralisação para a Copa do Mundo. Sob o comando de Fernando Seabra, o time ostenta a terceira melhor campanha como visitante, superado somente por Palmeiras e pelo próprio Flamengo. A novidade é o retorno do camisa 11 Lucas Ronier, que tratou intensivamente um edema na coxa direita e deve iniciar como opção no banco. O trio ofensivo titular será mantido com Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha, responsáveis por quatro dos seis gols nas vitórias recentes sobre o Santos (3 a 0, fora) e o Bahia (3 a 2, em casa).

A transmissão do confronto será realizada pelos canais sportv e Premiere, e os torcedores também podem acessar pelas plataformas ge.globo e Globoplay.

Prováveis escalações-

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Pulgar e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique (Saúl) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

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Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.


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