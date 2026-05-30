Onde assistir Flamengo x Coritiba ao vivo pelo Brasileirão neste sábado

Flamengo e Coritiba medem forças neste sábado, a partir das 16h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e abre esta fase da competição simultaneamente ao duelo entre Athletico-PR e Mirassol. O embate reúne dois times que disputam as primeiras posições na tabela de classificação.

O Rubro-Negro, atual vice-líder, tenta encostar novamente no líder Palmeiras e busca dar uma resposta após perder para os paulistas por 3 a 0, em casa, na jornada anterior. A distância é de sete pontos, mas os cariocas possuem um jogo a menos no torneio. O clima foi aliviado no meio da semana com a vitória e a garantia da melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. Para hoje, o técnico Leonardo Jardim lida com 10 desfalques entre suspensos, lesionados e convocados (Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Lucas Paquetá, Carrascal, Varela, Arrascaeta, De la Cruz, Plata e Jorginho). Com isso, o banco será recheado por garotos da base e o goleiro Rossi deve retornar à titularidade. A diretoria tentou adiar a partida para as datas das oitavas da Copa do Brasil (já que o rival também está eliminado), mas a CBF negou. Os atletas pendurados são Bruno Henrique, Lucas Paquetá, Samuel Lino, Everton Cebolinha e De la Cruz.

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O Coxa, por sua vez, almeja entrar na zona de classificação para a Libertadores. Fazendo uma ótima campanha no seu retorno à Série A, a equipe paranaense ocupa o sexto lugar e sonha em alcançar o G-5 antes da paralisação para a Copa do Mundo. Sob o comando de Fernando Seabra, o time ostenta a terceira melhor campanha como visitante, superado somente por Palmeiras e pelo próprio Flamengo. A novidade é o retorno do camisa 11 Lucas Ronier, que tratou intensivamente um edema na coxa direita e deve iniciar como opção no banco. O trio ofensivo titular será mantido com Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha, responsáveis por quatro dos seis gols nas vitórias recentes sobre o Santos (3 a 0, fora) e o Bahia (3 a 2, em casa).

A transmissão do confronto será realizada pelos canais sportv e Premiere, e os torcedores também podem acessar pelas plataformas ge.globo e Globoplay.

Prováveis escalações-

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Pulgar e Luiz Araújo; Samuel Lino, Bruno Henrique (Saúl) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

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Coritiba: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.



