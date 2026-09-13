Onde assistir Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão ao vivo neste domingo

Líder da Série A, Flamengo recebe o Corinthians neste domingo. Veja onde assistir e as escalações

Flamengo e Corinthians entram em campo neste domingo, às 17h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O clássico nacional é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo chega em excelente momento e defende a liderança do Brasileirão. A equipe tem um ponto de vantagem sobre o Palmeiras após superar o Remo na última rodada. Além da boa fase no nacional, o time vem de uma importante vitória por 2 a 0 contra o Independiente del Valle, na altitude de Quito, pelas quartas de final da Libertadores. Devido ao desgaste e ao pouco tempo de preparação, com apenas um treino realizado no sábado, o técnico Leonardo Jardim deve poupar jogadores para este confronto.

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Já o Corinthians enfrenta um cenário oposto e tenta se recuperar de uma má fase na competição. O Timão amarga quatro derrotas consecutivas (para Cruzeiro, Coritiba, Santos e Chapecoense) e estacionou nos 32 pontos, alcançados na última vitória contra o Bragantino, em 9 de agosto. Como a prioridade atual é o jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes, o técnico Fernando Diniz mandará a campo uma formação alternativa, com o volante Raniele sendo a provável única peça titular de linha.

Onde assistir

TV Globo, ge tv e Premiere.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Pulgar, Paquetá e Carrascal; Plata, Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

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Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, João Pedro Tchoca, Iago Machado e Angileri; Raniele, Charles e Matheus Pereira; Lingard, Dieguinho e Gui Negão (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz.