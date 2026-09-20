Onde assistir Flamengo x Bragantino ao vivo neste domingo

Neste domingo, Flamengo e Bragantino se enfrentam às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e representa o último compromisso das equipes antes da paralisação do calendário para a Data-Fifa.

Embalado após garantir classificação para as semifinais da Conmebol Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para a manutenção da liderança no torneio nacional. A equipe carioca iniciou a rodada na primeira posição com 57 pontos, tendo apenas um ponto de vantagem em relação ao vice-líder Palmeiras.

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O Bragantino, por sua vez, tenta encerrar um jejum de três jogos sem vitória, vindo de um empate em 1 a 1 contra o Atlético-MG. Ocupando a nona colocação com 35 pontos, o time precisa voltar a somar três pontos para não se afastar do grupo de classificação para a Libertadores, que é o grande objetivo do clube na competição.

Onde assistir

Premiere e sportv.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Bruno Henrique, Plata e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

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Bragantino: Volpi; Agustin Sant’Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Vanderlan (Cauê); Fabinho, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.