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Onde assistir Flamengo x Atlético-MG ao vivo nesta segunda-feira

Partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão acontece no Maracanã e encerra a rodada da competição

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Onde assistir Flamengo x Atlético-MG ao vivo nesta segunda-feira
Autor Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Atlético-MG medem forças nesta segunda-feira, a partir das 20h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto é responsável por fechar os jogos da 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro chega ao duelo após sofrer uma amarga eliminação na semifinal da Libertadores na última quinta-feira, caindo nas penalidades diante do Estudiantes, da Argentina. Para agravar o cenário, a equipe viu o Palmeiras assumir a ponta da tabela no sábado ao derrotar o Bragantino por 2 a 0. Apoiado pela expectativa de um estádio lotado, o time tenta dar uma resposta imediata para continuar brigando pela taça do Brasileirão, o único torneio que lhe restou para salvar a temporada.

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O Galo, por sua vez, garantiu na semana passada o passaporte para a final da Copa Sul-Americana. Mesmo sofrendo uma derrota para o Montevideo City Torque na última quarta-feira, no Uruguai, a equipe avançou e fará a decisão do torneio continental contra o Boca Juniors. No Campeonato Brasileiro, o time mineiro sustenta uma sequência invicta de seis partidas, acumulando quatro triunfos e dois empates. Caso conquiste os três pontos no Rio de Janeiro, o Alvinegro ingressará no G-5 do torneio.

Onde assistir

sportv e Premiere.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Pulgar, Jorginho e Carrascal; Plata (Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.

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Atlético-MG: Gabriel Delfim; Alan Franco (Natanael), Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Reinier e Alan Minda. Técnico: Eduardo Domínguez.

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