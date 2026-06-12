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COPA DO MUNDO

Onde assistir Estados Unidos x Paraguai ao vivo nesta sexta-feira (12)

Veja canais e informações da estreia do último anfitrião pelo Grupo D da Copa do Mundo de 2026

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 15:44:55 Editado em 12.06.2026, 15:44:49
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Onde assistir Estados Unidos x Paraguai ao vivo nesta sexta-feira (12)
Autor Estados Unidos organizam a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história - Foto: Instagram EUA

Estados Unidos e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), no estádio de Los Angeles, nos EUA. A partida marca o encerramento da rodada de abertura do Grupo D do Mundial e coloca frente a frente o último país-sede a estrear contra um adversário sul-americano.

-LEIA MAIS: Fifa define arbitragem brasileira para o confronto entre Bélgica e Egito no mundial

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Os Estados Unidos organizam a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, lembrando que em 1994 foram eliminados pelo Brasil nas oitavas de final, mesma fase em que caíram para a Holanda na edição do Catar. O melhor desempenho americano ocorreu em 1930, quando atingiram as semifinais e venceram o próprio Paraguai por 3 a 0 no único duelo entre eles em Mundiais; nos amistosos recentes, a equipe somou derrotas para Portugal (3 a 2), Bélgica (5 a 2) e Alemanha (2 a 1), mas superou o Senegal (3 a 2).

O Paraguai retorna à principal competição de futebol do planeta pela primeira vez desde a Copa da África do Sul em 2010, ano em que registrou sua melhor campanha histórica ao alcançar as quartas de final. A vaga para este torneio foi assegurada após a seleção terminar na sexta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, tendo disputado três amistosos na atual temporada com vitórias sobre Nicarágua (4 a 0) e Grécia (1 a 0), além de um revés para o Marrocos (2 a 1).

Onde assistir

Globo, ge tv, sportv, NSports, SBT e Cazé TV.

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Prováveis escalações

Estados Unidos: Matt Freese, Alexander Freeman, Mark McKenzie (Richards) e Tim Ream; Sergiño Dest, Weston McKennie, Adams, Tillman e Miles; Pulisic e Balogun. Técnico: Maurício Pochettino.

Paraguai: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez e Miguel Almirón; Julio Enciso (Maurício) e Tony Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

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